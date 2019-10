Nuove diplomate alla scuola Hunger Ricci di Gentilino

LUGANO - Venerdì 27 settembre 2019 presso la sala ricevimenti del Ristorante Bora de Besa si è tenuta, in un clima di gioia, fraternità e di grandi emozioni, la cerimonia di diploma delle allieve della scuola internazionale di estetica e cosmetologia Dr. G. Hunger Ricci, per le specialità di Estetista, Massaggio classico, Trucco correttico professionale e Massaggio riflesso del piede.

In tale occasione sono state consegnate anche due borse di studio, valide per dei corsi di formazione professionalizzante, alle due allieve che durante l’anno si sono distinte per merito e comportamento: Jelic Valentine e Delmedico Erika.

Di seguito i nomi di tutte le ragazze:

Almeda Santos Monica, Barresi Valentina, Bracco Giada, Brahimaj Meridona, Bresciani Cora, Caldelari Ida, Carraro Sofia, Catelli Laura, Delmedico Erika, Ferioli Serena, Fochetti Jaelle,, Gaggioni Irina, Gerasmenko Maryia, Ghezzi Evilania, Ghidossi Elisa, Giovannacci Agnese, Iovine Ylenia, Jelic Valentina, Kelic Jessica, Malaco cabral Beatriz, Merzincu Alina, Palomares Sue Helene, Pineda Nunez Claudia, Rossi Pedruzzi Ambra, Scolari Maria Chiara, Skatskova Dina, Tadic Marika, Tojic Andriijana, Trivelli Alessia,Uccellatore Daniela, Vorpe Nicole

Cogliamo l’occasione per ringraziare la nuova proprietà di averci permesso di organizzare questo splendido evento.