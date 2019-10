Nail: I colori trendy dell’autunno

LUGANO - I colori shimmer, comunemente definiti “perlati” sono il trend per quest’autunno, in contrasto con gli abbinamenti Matt (opachi).

Giochi di luce saranno il binomio perfetto per questa nuova stagione, i colori metallizzati oro, argento e oro rosa saranno sempre più richiesti, in particolare modo in previsione delle prossime festività.

Anche quest’anno saranno aboliti i glitter e le sfumature di colore, compreso il classico baby boomer, così come le unghie ultra corte, che stanno ridando spazio alle lunghezze medie e quelle estreme.

La cliente più esigente ritorna per i trattamenti, sempre più frequentemente, addirittura ogni due settimane, perché si sa, le lunghezze estreme sono un lusso da trattare con cura...

Ogni onicotecnica dovrà consigliare alle proprie clienti colori, sistemi di ricostruzione e forme più adeguati all’unghia: i trattamenti personalizzati e all’avanguardia, devono sempre essere un dovere da soddisfare con competenza e professionalità.

Le richieste di formazione, nella Hi-Tech Nails Academy, sono sempre più specifici e personalizzati, iniziando dalla conoscenza dei sistemi, l’applicazione dello smalto semipermanente, alle nuove forme da salone, sino alle forme estreme da competizione.

Foto: Nails by Claudia Valli - Hair by Carmelo Spina - Abito Roxana Pansino

