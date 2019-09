Continua la collaborazione tra ghd e Chiara Ferragni

PARIGI - Anche durante le sfilate di Milano e Parigi, ghd è stata al fianco di Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale e l’influencer più potente al mondo secondo Forbes, in grado di essere di ispirazione ogni giorno a milioni di follower, con look innovativi in grado di interpretare ogni tendenza.

Per la settimana della monda appena trascorsa, Manuele Mameli il Glam Artist, creatore dei beauty look di Chiara Ferragni, ha pensato per lei un hair look caratterizzato onde morbide e fluenti creato con ghd Oracle, il tool innovativo che ha rivoluzionato lo styling di ricci e onde.

Con ghd oracle, grazie alla tecnologia brevettata curl-zone che coniuga un design unico, il potere modellante del calore e l’effetto fissante del Sistema di raffreddamento, è possibile creare un’infinità di ricci su qualunque tipo di capello - con una sola passata.

Per inaugurare la fashion week parigina, invece, Chiara Ferragni ha scelto di accompagnare il suo outfit con una curly pony tail super polished, sempre curata da Manuele Mameli e realizzata con l’aiuto di ghd platinum+, la styler che permette di inventare ogni tipo di stile da quello super liscio a quello più mosso e fluente.

Caratterizzata da ultra-zone con predictive technology, ghd platinum+ riconosce i bisogni del capello e adatta la potenza per garantire risultati personalizzati.