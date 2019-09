Profumo d’autunno in casa

LUGANO – Partiamo dalla celebre frase di Pea Terrible: «C’è una luce diversa nell’autunno. C’è una velleità di tregua, un bisogno di lasciare le folle estive e avvolgersi nei colori e nelle case». Ma quali sono questi colori e soprattutto come avvolgerci nel calore della casa?

Lo abbiamo chiesto alla nostra professionista, Monica Spirig Papini, che dal 2005 dirige lo showroom Idea Arredamenti con sede in centro Lugano e più precisamente in via Pessina, oltre ad un proprio atelier di produzione fuori città.

Quali sono I colori d’autunno?

Sono i colori caldi a dominare la scena, il rosso scuro, il giallo, l’ocra, l’arancio e tutti i colori della terra, da abbinare alle tinte autunnali e tinte più “tristi” così da rendere l’ambiente estremamente caldo e donare sensazione di accoglienza e intimità. Per chi ama usare i colori alle pareti, il giallo ocra ad esempio, rende l’ambiente estremamente caldo e richiama sensazioni riconducibili ai tipici rustici di montagna. Possiamo aggiungere elementi in vari toni di verde (anche il verde acido oppure il verde salvia) che accompagnano con perfezione l’arancio, il rosso scuro e giallo, conferendo energia nell’insieme. Anche il colore rosso (nelle sue sfumature), abbinato al prugna e’ un raffinato partner adatto per la casa d’autunno. Oppure il viola può anche essere usato, abbinato ai toni grigi, per gli ambienti più moderni.

E quali sono gli oggetti per arredare la casa in autunno?

Dopo il tinteggio e i materiali ecco gli oggetti che meglio ci rappresentano e armonizzano gli ambienti, con il tipico spirito della stagione. Non e’ il caso di drastiche rivoluzioni, ma sono possibili ottimi risultati con pochi e semplici accorgimenti per creare un’atmosfera calda e accogliente. Lampade, un tappeto, un copriletto, dei cuscini, una tovaglia, una tenda, degli asciugamani, sono solo alcuni degli articoli che possiamo scegliere, sempre rispettando le tinte calde che si sposano con l’autunno. Per concludere un’idea semplice ma che ha un grande effetto e’ di creare delle composizioni con quanto la natura ci offre. Facciamo una bella passeggiata, raccogliamo foglie secche, ricci, o quanto ci ispira e disponiamo il tutto con ev. anche delle piccole zucche, dalle svariate forme, sui tavolini del soggiorno, sul piano cucina e sul tavolo da cucina, senza tralasciare delle belle candele.