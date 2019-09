Consulenza e analisi dell’armadio

CHIASSO - Quante volte ti è capitato di aprire l’armadio, e di pensare “non ho niente da mettermi”? Sei una consumatrice consapevole o compulsiva? Fai acquisti dettati dall’emozione o dalla moda del momento?

Questi sono solo alcuni degli errori che ci portano spesso ad avere armadi pieni di vestiti, che però non abbiamo mai indossato.

Come funziona la consulenza di analisi del guardaroba?

Attraverso un’approfondita analisi del tuo armadio, valuteremo insieme quali abiti tenere, quali necessitano di modifiche sartoriali e di quali sbarazzarci definitivamente.

Capiremo quali sono i capi di abbigliamento più adatti a te, ai tuoi colori, alle tue forme, alla tua personalità e impareremo ad usare il magico potere degli abbinamenti.

Analizzeremo il tuo stile di vita e le tue esigenze per rendere il tuo guardaroba uno strumento in grado di aiutarti ad essere in ordine e unyca in ogni situazione.

Imparerai a muoverti con più confidenza nello shopping, facendo solo acqusiti mirati su misura per te.