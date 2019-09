Ma come porti i capelli bella bionda…

LUGANO – “Non prendo mai il sole, voglio sentirmi bionda dappertutto”, lo diceva la meravigliosa Marilyn Monroe. Ma proviamo a capire, essere biondi è una missione oppure un vero e proprio modo di essere?

«Essere bionde? Ce ne sono di curiosità da elencare…», esordisce cosi’ Marco Pontillo, ideatore di PHS, i saloni che trovano posto a Cassarate e Lugano centro. La prima curiosità e che spesso e volentieri le bionde naturali vengono scambiate per bionde tinte, questo malgrado il prodigarsi a spiegare la differenza tra bionda tinta e quella naturale e come distinguere la ricrescita, pensare che alcune donne si tingono davvero, anche essendo naturali, cosi’ da evitare poi le solite domande.

Altro luogo comune sulle bionde è quello che sono sbadate, svampite, questo esula dal mio compito di hair stilyst, ma potrebbe rientrare nelle credenze comuni, al pari delle rosse che sono descritte come streghe… Se proprio alcuni ragionano in termini di luoghi comuni, posso citare una celebre frase di Marilyng Monroe, gli uomini preferiscono le bionde.

Capelli sottili e fragili sono una caratteristica dei capelli biondi, proprio per la natura stessa del capello. La caratteristica è dovuta alla quantità dei pigmenti. Avendone meno compaiono più fini e fragili, inoltre e sembrano pochi. Un consiglio e di curarli costantemente ed evitare stress.

Biondo monotono? Posso affermare che in taluni casi, il “solito” biondo stanca, da qui la richiesta di formulare nuove colorazioni che riportano ad un biondo arricchito con meches, shtush, balayage e graffiature.

Oggi molto di moda anche la tinta granny, ovvero una sorta di arcobaleno, che oggi spopola soprattutto tra le più giovani.

