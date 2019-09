Beauty: Molecole di bellezza e stile

BARBENGO - Buongiorno cari lettori/ici, tutto l’anno é tempo di viaggi, sole, tintarella…. ma ti pongo una riflessione: rinunceresti alla gioia di un bel soggiorno in un meraviglioso resort a 5 stelle perché hai qualche chilo di troppo? Risponditi sinceramente: Io penso proprio di no!

E allora perché vuoi rinunciare al piacere di vederti affascinante per via delle tue morbidezze?

Tu sei unica/o, sei speciale, sei bella/o! Dunque cosa aspetti? Inizia subito a vederti affascinante Per ottenere ciò ci sono dei punti basilari e strategie mirate, vediamoli insieme.

Detergere, lenire, proteggere. Tre semplici azioni che, se eseguite con cura e costanza ogni giorno, ti possono aiutarci a mantenere in salute la pelle. Soprattutto nel caso in cui quest’ultima sia sottoposta a stress: sole, sale, cloro, bagni e/o cambiamenti climatici.

Dimentica gli ideali di bellezza proposti dalla pubblicità.

Accetta i tuoi limiti ma proponiti di uscire dalla tua zona di confort un pochino ogni giorno....perché e li che avvengono i miracoli!!

Metti focus in tutto ciò che di unico e meraviglioso hai da mostrare.

Per essere uno schianto, basta scegliere i COLORI adatti L’ ABBIGLIAMENTO giusto (scolli, linee, tessuti e proporzioni e dettagli: cintura, occhiali, bijoux.

Un’ acconciatura curata.

Trucco (basic Make up) e accessori capaci di potenziare la tua immagine e aggiungere stile alla tua persona.

Vuoi sapere come? Contattami via email a info@estetica.ch, oppure chiamami ️091 980 11 84. Pianificheremo insieme la strategia migliore per farti diventare quello/a che sei: uno schianto la versione migliore di te!