Sposarsi a settembre

MORBIO INFERIORE - La scelta del tema per il matrimonio è una delle decisioni fondamentali per una coppia di futuri sposi. Il tema “vino” è una scelta ricorrente per chi si sposa in autunno, ma si presta benissimo anche in qualunque altro periodo dell’anno.

Il tema condizionerà tutta l’organizzazione delle nozze, dalla scelta delle partecipazioni e degli allestimenti floreali, fino ai dettagli delle decorazioni e del tableau de mariage.

Se siete una coppia solare, amante della natura, a cui piace divertirsi in compagnia degli amici e condividete la passione enogastronomica allora il matrimonio a tema vino è senza dubbio la scelta che fa per voi!

Una cantina vinicola è la location perfetta dove poter intrattenere gli ospiti con una visita guidata nelle cantine per scoprire le tecniche di vinificazione ed offrire loro una degustazione.

In questo periodo i filari si tingono di colori caldi e vivaci che sono perfetti per fare da cornice ad un romantico matrimonio al profumo d’uva.

I colori giocano un ruolo importantissimo per la buona riuscita degli allestimenti. Se avete optato per un matrimonio a tema vino la scelta del colore per gli addobbi floreali e le decorazioni non deve essere necessariamente il rosso.

Si può variare utilizzando sfumature dal bordeaux al vinaccia, oppure osare abbinandolo ad altri colori per creare dei forti contrasti.

Per le partecipazioni le scelte sono molteplici: potete semplicemente utilizzare le stesse tonalità della palette di nozze, oppure optare per una partecipazione un po’ alternativa, per esempio realizzandola con della carta di sughero.

Per creare il tableau e degli originali segnaposto si possono utilizzare dei tappi di sughero di diverse dimensioni e ad ogni tavolo assegnare il nome di un vino.

E perché non approfittarne per realizzare un originale servizio fotografico tra le barriques?

Le botti di legno si prestano benissimo come punti d’appoggio per il buffet dell’aperitivo e per la confettata. Per dare un tocco raffinato alle composizioni floreali si possono abbinare anche piccoli grappoli d’uva.

Infine, che bomboniera regalare agli invitati? Una bottiglia di vino è una scelta azzeccatissima, ma ovviamente con l’etichetta personalizzata con i nomi degli sposi.