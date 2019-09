Nails: Corsi di ricostruzione unghie, una scelta mirata e ponderata

LUGANO - La professione di onicotecnico, attualmente non ancora regolamentata nel nostro cantone, lascia ampio spazio sia agli operatori che effettuano trattamenti su clienti, che agli insegnanti che si prodigano nell’insegnamento

Potremmo figurativamente dividere la professione in due settori : quello artistico della NAIL ART, che comprende infinite tipologie di lavorazioni artistiche (dalla pittura, all’incastinamento di elementi di decoro, tecniche 3D e microsculture, etc) e quello meno “amato”, ma ben più importante, della TECNICA.

Insegnare tecniche decorative, non implica necessariamente conoscenze sulla ricostruzione e sui prodotti utilizzati (una valida artista, pittrice, potrebbe essere insegnare facilmente molte tecniche di nail art).

Al contrario, per poter insegnare le tecniche di applicazione dei prodotti, utilizzati professionalmente, dagli onicotecnici, serve una conoscenza approfondita, senza alcuna eccezione, di tutti i sistemi (gel, acryl, seta/fiberglass, Acrygel e smalto semipermanente- sia soak off che easy off).

Per comprendere la reale importanza, basti pensare che non esiste ricostruzione/refill professionale, senza una buona struttura. Una buona struttura garantirà, fino al trattamento successivo, la tenuta, la crescita dinamica nell’assoluto rispetto dell’unghia naturale e l’eleganza dell’unghia ricostruita.

Un corso svolto con professionisti, con comprovate competenze ed esperienze professionali, potrà essere un’indispensabile supporto al fine di arricchire il know-how professionale per ogni operatore.

Da oltre un decennio organizzo corsi professionali, per tutti i livelli, improntati per lo più sulla precisione tecnica e il perfezionamento sia per il lavoro in salone, che nella preparazione ai campionati internazionali; in entrambi i casi il time management é di fondamentale importanza, da qui un altro connubio indissolubile: eccezionale prestazione esecutiva tecnica nel minor tempo possibile.

Da sempre ho prediletto, sia per le formazioni di gruppo che quelle private, la formula multi-brand, che riduce i costi di formazione (nessun obbligo d’acquisto), aumentando le conoscenze sui prodotti, il loro utilizzo in modo personalizzato, etc.

A partire da ottobre 2019 Claudia Valli sarà insegnante anche presso la scuola di Estetica Hunger Ricci, di Gentilino.

