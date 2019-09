Tutti in forma (ma con calma)!

Il rientro dalle vacanze è sempre un momento delicato per l'organismo perché si passa dalla modalità 'relax mood on' alla routine, spesso frenetica, fatta di lavoro/casa/famiglia.

Rimanere (o tornare) in forma a settembre... come si fa?

«Darsi tempo, questa è la prima regola da rispettare! Anche chi ha passato l'estate in città, ha comunque usufruito di un ritmo più rilassato, per questo è indispensabile (ri)cominciare lentamente senza pretendere troppo dal proprio fisico. Quindi sì a passeggiate quotidiane e a una dieta bilanciata, ma senza mortificarsi, uno strappo alla regola è concesso, fa sentire meno la frustrazione della privazione ed è una coccola per l'organismo!».

E per la beauty routine?

«Per chi si è esposto al sole, è una buona abitudine continuate ad applicare la crema dopo sole, anche al rientro, perché oltre a prolungare l'abbronzatura aiuta a mantenere la pelle più elastica e luminosa oltre che idratata. Lo scrub invece è una buona abitudine per tutte, per rimuovere le cellule morte e rendere la pelle più liscia. Io consiglio il gommage ai microgranuli per il viso una volta la settimana e uno scrub per il corpo due volte la settimana, seguito dall'applicazione di un olio delicato. Per il viso è poi importante applicare una crema giorno idratante antiossidante e, la sera, una crema ristrutturante e leggermente levigante, mentre per il corpo utilizzare saponi con ph neutro e un buon idratante. Un'attenzione particolare, infine, deve essere data alle chiome: i capelli durante l'estate si sfibrano maggiormente a causa del sole, del caldo e dei bagni frequenti. Quindi sì a impacchi ristrutturanti e se le punte sono molto sfibrate, dategli un taglio netto, ricresceranno velocemente e più forti di prima».

E il look?

«Durante questo periodo dell'anno io amo mixare stili e 'pesi' differenti, indossare magari abitini ultraleggeri con stivaletti e un maxi spolverino, o top con scamiciati ultraleggeri e pantaloni palazzo per potersi adeguare alle temperature variabili della giornata. Sfrutto tantissimo il colore e le fantasie, prediligo i rossi in tutte le declinazioni e le nuance della terra che riflettono il colore dorato della pelle!».

Chi è Monica Tosetti Mi chiamo Monica sono nata a Como e lavoro nelle mie ‘città adottive’ Milano, Parigi e Lugano. Sono laureata in Economia e Commercio, Biologia e Neurochirurgia. Attualmente mi occupo di Neurochirurgia, ma seguo le mie passioni che sono la moda, il lifestyle e tutto ciò che riguarda la bellezza, sono diventata Marketing Manager dell’azienda di mio marito che si occupa di moda e seguo la carriera dei miei figli, uno stilista e l’altro modello e attore. Da poco sono tornata dietro i banchi di scuola per un master in chirurgia estetica. Il mio blog? Vuole essere fonte di ispirazione per tutte le amanti della moda, del wedding, dello spettacolo e della bellezza. Per me la moda significa ‘eleganza, classe e stile’. Non aggiungo altro, scoprite il mio mondo viaggiando nelle mie pagine.