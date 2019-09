Matrimonio: portafedi quale scegliere?

MORBIO INFERIORE - Uno dei momenti più emozionanti e romantici della cerimonia nuziale è sicuramente lo scambio degli anelli. Il porta fedi è un accessorio indispensabile, di cui spesso ci si ricorda solo all’ultimo momento, ma nel corso degli anni anni ha assunto una notevole importanza e se scelto con cura contribuirà a rendere ancor più memorabile l’istante in cui gli sposi pronunceranno la promessa di matrimonio.

Ne esistono diverse tipologie, in ogni caso va scelto seguendo lo stile del matrimonio: il più classico è realizzato in seta o in pizzo oppure, come suggerisce la tradizione, nello stesso tessuto dell’abito della sposa. Può essere rotondo o quadrato, con sopra ricamati i nomi degli sposi e la data del matrimonio.

Negli ultimi tempi il porta fedi è diventato oggetto di decorazioni e personalizzazioni originali a seconda dello stile delle nozze. Spesso non viene nemmeno più utilizzato il classico cuscino. Con un po’ di creatività e fantasia infatti è possibile utilizzare oggetti di ogni tipo.

Se ad esempio il fil rouge del vostro matrimonio è la natura potreste optare per una scatoletta di legno o una piccola cesta di vimini con all'interno dei fiori oppure del muschio su cui posare gli anelli. Un’idea molto in voga, particolarmente indicata per un matrimonio rustico, è utilizzare un tronchetto di legno sul quale incidere i nomi, la data o un cuore. In questo caso le fedi saranno legate con dei nastri.

Un’alternativa romantica e originale è il porta fedi composto da fiori veri. Potete far realizzare una piccola ghirlanda di fiori, rotonda o a forma di cuore, facendo attenzione che sia coordinata al resto degli addobbi floreali, potreste addirittura abbinarlo al bouquet della sposa.

Ma a chi spetta il compito di portarlo all’altare? Solitamente il porta fedi è affidato ad un paggetto, una damigella oppure un testimone.

Infine da non dimenticare che il giorno delle nozze la sposa deve avere le mani completamente libere da altri gioielli.