Un bagno di calore, si! Ma con infrarossi

PAZZALLO - Se anche tu sei del team "caldo asfissiante: no grazie!" allora non hai mai provato una sauna a raggi infrarossi, che si distingue dalle tradizionali saune proprio perché al suo interno l’aria non si riscalda e non crea quella fastidiosa sensazione di soffocamento o svenimento. Ma scopriamo meglio di cosa si tratta e quali sono i suoi benefici.

I raggi infrarossi concentrano l’80% dell’energia emessa per scaldare il corpo, non riscaldano quindi l’aria della sauna e di conseguenza non si ha la sensazione di percepire troppo caldo.

Al suo interno infatti si sviluppa un calore secco, che raggiunge massimo 60°C, e il beneficio che si trae è proprio dato da questo irraggiamento che penetra nel derma sviluppando una serie di effetti benefici.

Basti pensare che l’energia dell’infrarosso è 3 volte più efficace di una sauna finlandese che necessita 80-100°C per portare il corpo ad eliminare tossine.

Grazie all’azione diretta dell’infrarosso viene provocata una sudorazione più intensa di quella superficiale, potenziando così la normale azione purificante della sauna, ed ecco che il magico effetto detox entra in scena: questa sudorazione ci aiuta a depurare l’organismo ed ad eliminare i liquidi in eccesso!

Ma non è tutto qui. I raggi infrarossi aiutano il rilassamento dei muscoli contratti: l’azione del calore ,infatti, agisce dilatando i vasi sanguigni che accelerano l’afflusso ematico stimolando la produzione di endorfine. Questo processo allevia la sensazione di dolore, di stanchezza e di stress.

Dopo la seduta, che può durare trai i 20 e i 45 minuti noi consigliamo di eseguire un massaggio rilassante o rimodellante o l’applicazione di fanghi.

