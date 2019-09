Trova il tuo abito da sposa dei sogni: ecco come!

COMO - Settembre è il momento giusto per cominciare a fare le proprie valutazioni e scegliere l'abito dei sogni, proprio perché è in questo momento dell'anno che negli atelier arrivano le nuove collezioni. Giovanni Tosetti, titolare dello storico Tosetti Sposa di Como, ci spiega come iniziare la ricerca dell'outfit perfetto.

«Subito dopo l'estate è il momento ideale per andare a dare un'occhiata al campionario completo: questo però non vuol dire provare senza criterio tutti gli abiti in boutique, ma arrivare minimamente preparate, individuando uno stile che piace e magari creando una propria personale galleria di immagini con ciò che piace di più, in modo da aiutare anche noi a indirizzarci nella ricerca», dice Giovanni Tosetti. «Non tutte infatti hanno un'idea precisa di ciò che vogliono e anche le più sicure si trovano a rivalutare forme e tessuti che avrebbero scartato a priori. Ed è qui che entra in gioco la professionalità e la competenza degli 'addetti ai lavori', che hanno un occhio 'allenato' e possono suggerire soluzioni (talvolta) inaspettate. Non a caso richiediamo sempre di prendere appuntamento, per essere certi di poter dedicare un momento esclusivo a ogni futura sposa. Il tempo ideale per la scelta sono almeno 9 mesi prima della data del matrimonio, al più tardi 6 mesi, per permettere di fare le dovute modifiche e dare perfetta vestibilità. Ultimamente i tempi si sono molto accorciati, ma se dovessi dare un consiglio professionale direi loro di non fare tutto all'ultimo minuto, ma di calibrare bene la scelta, lasciandosi anche un po' guidare. In atelier abbiamo tantissimi marchi e una collezione in esclusiva, la Bridal Couture 2020 di Alessandro Tosetti, che quest'anno ancora di più punta sulla versatilità, con una serie di modelli dalle linee basic tutti da interpretare, per accontentare tutti gli stili. Anche il range di prezzi può variare, due volte all'anno abbiamo un temporary shop con le collezioni degli anni precedenti scontate e tutto l'anno tantissime linee con marchi come Nicole Spose, con le seconde linee Jolie, Romance, Colette, Aurora, Fiorinda by Carlo Pignatelli e gli spagnoli Pronovias, Saint Patrick e Rosa Clarà».

Company profile - Fra i rami di quel celebre lago di Como così caro ai Promessi Sposi di Manzoni, nel cuore del capoluogo dell'omonima provincia lombarda, trova la sua sede Tosetti Sposa, storico atelier specializzato in abiti da sposa e da cerimonia fondato nel 1927. Una boutique romantica ed elegante, dove predominano i toni del bianco, negli abiti come negli arredi. «Nei nostri appuntamenti personalizzati – racconta Monica – siamo lieti di dedicare alle clienti una modellista o un premiere per soddisfare con successo anche le richieste più particolari, perché ogni sposa è unica, così come i suoi desideri».