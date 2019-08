Capelli: consigli e suggerimenti

LUGANO - I capelli sono l’ornamento più ricco delle donne…abbiamo ripreso una celebre frase di Martin Lutero, per addentrarci in quello che e’ considerato l’universo delle donne, ovvero il lato che appiccica allo specchio per ore e ore le amate donne.

Meno capelli in testa alle rosse

In fatto di capelli le bionde sono decisamente piu’ fortunate, in media hanno circa 150 mila capelli, mentre le rosse “solo” si fa per dire la bellezza di 90 mila. Dobbiamo pero’ puntualizzare che le bionde hanno generalemnte capelli piu’ sottili, a questo proposito un punto a favore delle rosse che hanno la fortuna di avere capelli decisamente robusti

Muoiono giovani i capelli

Ebbene si, il ciclo naturale della vita colpisce anche i capelli, nascono, crescono e poi cadono. L’eta’ media dei capelli e’ tra i due e i cinque anni. Dopodiche’ smette la scescita e ci rimane in testa per svariati mesi. E’ normale quindi perdere tra i 50 e i 100 capelli al giorno

Il colore dei capelli piace anche agli uomini

Una donna su tre si tinge regolarmente i capelli. Il fenomeno sta coinvolgendo sempre di piu’ anche gli uomini, sfatando in un certo senso il mito del brizzolato che piace. Le statistiche ci dicono che un uomo su dieci ricorre al colore, lontano da cifre esorbitanti i trattamenti che includono colpi di sole e affini, solo il 3 per cento. L’offensiva degli uomini puo’ vantare cifre interessanti nella cura dei capelli. Quelli tra i 24 e i 34 anni – che sono il 56% - afferma di lavare ogni giorno i capelli, mentre sono “solo” il 30% le donne della stessa eta’.

Mangiare giusto = capelli sani e forti

Anche nel caso dei capelli, tutto passa per un’alimentazione sana e corretta. I cibi consigliati e che fanno bene ai capelli sono, verdura con foglie verdi (spinaci, broccoli) che contengono parecchie vetamine, ferro e calcio. Non bisogna poi dimenticare le uova e le noci, utili per contrastare la caduta dei capelli, e l'orzo, le lenticchie e l'avena, utili per rafforzarli e favorirne la crescita. La frutta ricca di vitamina C, come gli agrumi e i kiwi, e gli alimenti contenenti i grassi omega 3, come il pesce.