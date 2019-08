Miss Mamma, il concorso dedicato a tutte le mamme

LUGANO - Chi meglio di una consulente d’immagine molto preparata e celebre come Daniela Placentino puo’ spiegarci il concorso che torna nell’autunno.

Daniela, in autunno torna Miss Mamma Ticino& insubria, un suo pensiero sul concorso?

Sarà una bella occasione per le Mamme che voglio mettersi in gioco e concedersi un’esperienza unica. Lo scopo principale del concorso è quello di valorizzare al massimo la figura della Donna e, in modo

particolare quello della Mamma, colei che con dedizione e amore si occupa dell’educazione dei figli, della cura della casa, del lavoro, di tutti i doveri che quotidianamente le spettano. Quindi oltre alla bellezza delle partecipanti, verrà premiata la personalità la simpatia ma soprattutto la più...MAMMA tra le MAMME.

Il concorso può essere una rivincita per ciò che non è stato oppure una simpatica serata da vivere con leggerezza?

Direi entrambe. Quattro anni fa ho partecipato come Miss al concorso ed è stata un’esperienza fantastica, mi sono divertita tantissimo, si sono create delle belle amicizie con le altre mamme, non c’é stato accanimento ne arrivismo tra le partecipanti, ma solo la voglia di rimettersi in gioco e divertirsi, con la consapevolezza che il successo più grande l’avevamo già conquistato: i nostri FIGLI.

Puo’ dire a tutte le mamme interessate come iscriversi?

Le aspiranti Miss Mamma possono inviare entro il 30 settembre 2019, una lettera di presentazione compresa di 2 foto a: tvbcommunication@ hotmail.com.

Di seguito saranno contattate dagli organizzatori per un incontro informativo.