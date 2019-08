Matrimonio: Come rendere spettacolare il taglio della torta

MORBIO INFERIORE - Chi decide di sposarsi nel periodo estivo vorrà certamente festeggiare il proprio matrimonio con un ricevimento all'aperto magari sotto le stelle, al chiaro di luna.

Di sera tutto è più affascinante e romantico, l'atmosfera diventa più suggestiva ed anche le regole per gli allestimenti e le decorazioni cambiano. Mentre di giorno i fiori sono quasi gli unici addobbi, di sera occorre prediligere decorazioni luminose ed utilizzare tante candele.

Per un finale in grande stile e rendere ancora più spettacolare il taglio della torta potete osare con i fuochi d'artificio. Naturalmente esistono delle alternative più economiche, ma comunque di grande effetto, come le fontane pirotecniche, i bastoncini scintillanti oppure le lanterne volanti.

Lo sapevate che secondo un'antica leggenda Thailandese se le lanterne liberate in aria da una coppia di sposi spiccano il volo assieme significa che i due sono destinati ad amarsi per l'eternità?

Se anche voi desiderate iniziare la vostra nuova vita insieme guardando danzare verso il cielo queste magiche palle di fuoco allora per prima cosa dovete chiedere alla location dove si svolgerà il ricevimento se è consentito il lancio delle lanterne, dopodiché è necessario chiedere l'autorizzazione alla polizia comunale.

E per lasciare ai vostri ospiti un ricordo unico e travolgente potete coinvolgerli dando a tutti l'opportunità di lanciare verso il cielo la propria lanterna luminosa.

Se invece optate per le fontane pirotecniche o i bastoncini scintillanti vi basterà avvisare la location, senza dover richiedere nessun'altra autorizzazione.