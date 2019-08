Diesel pride, nessuna diversità

MILANO - I modelli sono facili da indossare e al tempo stesso di forte impatto: ogni capo richiama il motivo arcobaleno, interpretando i potenti colori LGBTQ+ con fasce, righe o lettering. Sulla maggior parte dei pezzi si troverà anche una versione modificata del logo Denim Division di DIESEL. La classica icona è stata aggiornata con lettere color arcobaleno, e con una variazione per la frase "Denim Division", sostituita dalla parola "Pride".

La capsule Pride comprende oltre 20 elementi tra cui magliette, body, pantaloncini, cappelli, visiere, calzini, slip, tanga e molto altro ancora. Il guardaroba perfetto per una parata del Pride, o per rilassarsi a casa – a prescindere dall'uso, ogni pezzo trasuda vitalità e amor proprio.

In collaborazione con la Fondazione Only The Brave Foundation, DIESEL farà una donazione a The Stonewall Inn Gives Back Initiative (SIGBI), l'organizzazione no-profit che supporta iniziative sociali LGBTQ+ nel mondo, promuovendo tolleranza e uguaglianza. DIESEL e OTB Foundation sono fiere ed onorate di contribuire alla causa di the Stonewall Gives Back Initiative, in ricordo e in celebrazione del 50esimo anniversario dei moti di Stonewall.

La diversità e l'inclusione sono sempre stati valori fondamentali per DIESEL. Essere noi stessi non dovrebbe mai essere oggetto di discussione, approvazione, o giudizio. Il rispetto è liberatorio, e DIESEL vuole celebrare e promuovere la Libertà. For Successful Living.

Redazione Fashion