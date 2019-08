Nasce B.B. il servizio personalizzato per le spose di Monica Gabetta Tosetti

COMO – La vulcanica influencer comasca, unirà la sua competenza in medicina estetica all'attività di fashion consultant nell'atelier Tosetti Spose di Como, dove è responsabile marketing, con un nuovo servizio ad hoc per le spose: B.B. - Beautiful Bride.

Cosa attente le future spose in atelier?

«Sempre più spesso le ragazze che vengono in atelier mi chiedono consigli di stile, ma ancora più spesso vogliono suggerimenti per arrivare esteticamente “perfette” il giorno del sì, e così ho pensato di creare un servizio di consulenza su misura per chi acquisterà l'abito in atelier. L'ho chiamato B.B. che sta per “beautiful bride”, ma che rimanda alle iniziali di una famosissima icona di bellezza, l'indimenticabile Brigitte Bardot».

In cosa consiste esattamente?

«Proprio come già faccio per personaggi dello spettacolo e dello sport come Davide De Marinis, per il quale curerò l'immagine anche per la trasmissione italiana Tale e Quale Show, in arrivo sulla rete nazionale, o per il pugile Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, l’attore Cristian Stelluti e la giornalista Silvana Gavosto,

darò uno una serie di suggerimenti per rendere il look delle future spose più appealing, e farò un'accurata analisi viso&corpo della futura sposa a cui verrà poi consegnato un programma personalizzato di 'beauty routine' per arrivare splendida al sì. Questo tipo di servizio non darà solo consigli utili, ma permetterà, per chi lo desidera, di usufruire di uno sconto sulla medicina estetica come filler o piccoli ritocchi. Ma niente di invasivo, credo nella bellezza naturale e nel prendersi cura si sé: sconsiglio sempre dei cambiamenti troppo decisi, soprattutto in un momento emotivamente delicato come quello che precede il sì, quindi sì all'alleggerire le imperfezione, no alle drastiche “rivoluzioni”».

Per essere efficace quando dovrebbe durare il programma di bellezza?

«L'ideale è un anno, ma di questi tempi è utopia, per una “remise en forme” che dia buoni risultati visibili l'ideale sono 6 mesi, ma ci sono anche programmi “booster”, da 1-3 mesi, per le spose “last minute”. Tanto dipende poi dalla base di partenza, che non sempre è riconducibile al fattore età. Insomma, ogni caso è unico, esclusivo e speciale... esattamente come ogni sposa!»

Company profile - Fra i rami di quel celebre lago di Como così caro ai Promessi Sposi di Manzoni, nel cuore del capoluogo dell’omonima provincia lombarda, trova la sua sede Tosetti Sposa, storico atelier specializzato in abiti da sposa e da cerimonia fondato nel 1927. Una boutique romantica ed elegante, dove predominano i toni del bianco, negli abiti come negli arredi. «Nei nostri appuntamenti personalizzati – racconta Monica – siamo lieti di dedicare alle clienti una modellista o un premiere per soddisfare con successo anche le richieste più particolari, perché ogni sposa è unica, così come i suoi desideri». Per info clicca qui