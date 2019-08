Nails: Vere e proprie opere d’arte

MENDRISIO - Da decenni impegnata nell’organizzazione delle competizioni internazionali e nella preparazione delle stesse, Claudia Valli ci presenta alcune opere preparate appositamente per le competizioni più artistiche, che pochi possono immaginare… Stiamo parlando delle competizioni fantasy con le micro-sculture, che nella quotidianità non vengono indossate sulle unghie, bensì possono venire applicate su oggetti per gli usi più disparati, come ad esempio fermacapelli, scarpe, porta oggetti...

Proprio in questi giorni, sto preparando delle competitrici che gareggeranno in rinomate competizioni internazionali, a livello europeo.

La formazione di gara, serve a far comprendere ai competitori le aspettative della giuria, e la corretta interpretazione dei regolamenti di gara, e non da ultimo le tecniche più avanzate di lavorazione. In queste particolari competizioni, vengono utilizzati materiali di uso quotidiano abbinati a prodotti utilizzati nel settore dell’ortodonzia e giustappunto della ricostruzione unghie. Grazie a queste tecniche si possono creare micro sculture e tutto ciò che soltanto l’abilità manuale di un abile artista, può riuscire a elaborare.

Queste tipologie di competizioni accolgono allora interno non soltanto professionisti del settore unghie, ma veri e propri artisti appassionati a questo genere di lavorazione artistica; campioni di queste specializzazioni non sono forzatamente abili professionisti nel settore Nails, ma artisti competenti e dalle abilità manuali d’eccellenza.

Da anni formo privatamente competitori sia nella preparazione alle competizioni di preparazione tecnica, la mia specialità assoluta, e altresì artisti in grado di gareggiare nelle competizioni di fantasia, la mia passione.

Le prossime importanti competizioni si svolgeranno a Ginevra, nel mese di settembre, e a Napoli, durante la fiera Aestetica, presso la Mostra d’Oltremare.

