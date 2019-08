Un’estate “calda” per capire e far capire come il benessere passi (anche) dalla testa

LUGANO - Ben ritrovati nella rubrica dedicata ai capelli e un augurio per una estate di divertimento, sole, relax e ovviamente cura dei capelli grazie anche a questa notizia che certifica ancora di più come non solo il benessere parte anche dalla “testa” ma quale sia l’importanza di trattamenti e soluzioni serie e definitive come quelle che CR lab mette in campo ogni giorno.

E per farlo non c’è niente di meglio che un raduno mondiale. Non uno a caso, ma quello del primo CRLAB WORLD OWNERS’ MEETING che si è tenuto a Bologna nel mese di luglio dove i manager di CR Lab Insubria-Swiss sono stati tra i protagonisti.

Si è trattato di un raduno dove tutti i responsabili, operatori, consulenti dei centri CRLAB “Word” si sono ritrovati con esperti, medici e manager di Cesare Ragazzi Laboratories (casa madre) e attraverso meeting, workshop e vari training si è discusso di capelli e di benessere della persona. Una prima volta assoluta a livello mondiale che vede, appunto, la partecipazione dei manager dei centri CR Lab Insubria-Swiss quali attori principali del successo sia del sistema brevettato da CR Lab, sia di quello dell’azienda a livello mondiale, con la loro esperienza ultra trentennale.

A Bologna si sono così dati appuntamento persone provenienti dall’Italia, ma anche dalla Svizzera, Spagna, Francia, Regno Unito, Brasile, Stati Uniti, Canada e Australia dove il metodo CRLab sta letteralmente spopolando.

Il CNC la soluzione definitiva all’alopecia - Il CNC (Capelli Naturali a Contatto) è il sistema riconosciuto in Italia dal Ministero della Salute come presidio medico che viene predisposto e applicato nel centro di Lugano di via Zurigo 38 (si consiglia sempre di riservare una visita telefonando allo 091 922 06 06)

Si tratta di una soluzione non è invasiva, perché non richiede un intervento chirurgico e, grazie alla sua naturalezza estetica e alla sua funzionalità, permette di vivere ogni momento della giornata in massima libertà: nuotare, fare sport, anche a livello agonistico, cambiare look, andare in moto e giocare con i propri figli.

Un infoltimento naturale, quindi, che prevede la realizzazione di cosiddette “epitesi del capillizio” personalizzate in base alle esigenze di ogni singolo cliente.

E nei tre giorni di incontro si è parlato di capelli come simbolo di bellezza e benessere, sia dal punto di vista medico sia da quello estetico, passando dal punto di vista psicologico con un workshop dal titolo “Trasformiamo un disagio in bellezza” per far comprendere non solo il successo, ma soprattutto la soluzione unica nel suo genere a livello mondiale.

Stefano Benassi, manager di CR Lab Insubria sottolinea come «un evento di questo tipo è davvero un unicum in tutto il mondo. È servito non solo a far conoscere le nostre soluzioni, ma a dimostrare quanto esse siano realmente efficaci per ridare benessere alle persone, sia da un punto di vista estetico, ma anche medico. Non dobbiamo, infatti, dimenticare che molti dei nostri invitati sono affetti da patologie che hanno creato la perdita dei capelli, come ad esempio per malattie autoimmuni o a seguito di trattamenti chemioterapici. Ecco che in questi casi, come in altri di natura genetica, siamo in grado di intervenire in maniera mirata e definitiva grazie alle nostre soluzioni brevettate. Mi verrebbe da dire che questa è un’estate, dove il caldo non ha dato alla testa, ma anzi ha dato vigore alle soluzioni definitive che centri come CR Lab Swiss mettono in campo ogni giorno per combattere la perdita dei capelli. Non dimentichiamoci che CR Lab Swiss non è solo CNC, ma un percorso di soluzioni, trattamenti, infoltimento chirurgico (Fue e Fut) per ogni tipologia di problema che affligge i capelli. Ecco anche perché a luglio abbiamo anche organizzato i Trico Day, giornate gratuite dedicate alla prevenzione».

Non resta quindi che partire sereni con la certezza che a settembre il centro CR Lab di via Zurigo 38 sarà pronto a dare nuovo impulso ai nostri capelli in vista dell’autunno e dell’inverno.

Company profile - Da quasi 50 anni la cura dei capelli è la mission di CRLab che, attraverso sistemi di integrazione non invasivi, trattamenti e prodotti tricologici d’avanguardia pensati per i problemi di cute e capelli dell’uomo e della donna, si pone un unico obiettivo: prevenire la caduta e mantenere sano e vitale il cuoio capelluto. Per info clicca qui