Capelli: le curiosità da sapere sotto l’ombrellone

Non è un detto ma poco ci manca: “Estate: i capelli sono più leggeri. La pelle è più scura. L’acqua è più calda. Le bibite sono più fredde. La musica è più forte. Le notti si allungano. La vita migliora. E il caldo – diciamo noi - ci porta giornate passate sotto l’ombrellone a raccontarci le storie più singolari, noi abbiamo chiuso gli occhi e immaginato di essere in spiaggia, per il resto ci ha pensato il nostro professionista. L’argomento del giorno sono le curiosità del mondo #hair

Capelli bagnati = Capelli più lunghi

I capelli da bagnati possono allungarsi del 30% in più della lunghezza naturale

Sono neri i capelli più diffusi al mondo

Ebbene si, il colore nero naturale è il più diffuso al mondo, ma c’e di più, le bionde naturali solo il 2%, mentre il rosso è il colore più raro

Perdere i capelli è nella norma

Sono dai 40 ai 150 i capelli che ogni giorno perdiamo. Non c’è di che allarmarsi, il ciclo e’ del tutto normale. Ovviamente se la caduta e’ consistente, e’ bene rivolgersi ad uno specialista

I nostri capelli sono forti, anzi fortissimi

Una ciocca dei nostri capelli è in grado di sostenere fino a 100 grammi di peso, ma quello che ci fa rimanere senza parole è che una persona con una quantità di capelli nella media (100.000 ciocche) potrebbe sollevare niente meno che il peso di due elefanti!

“Solo” 5 anni è la vita del capello

Si tratta della vita media. Utilizzando prodotti specifici, la durata si può estendere a 7 anni. Il consiglio dunque è di prestare la massima attenzione nella cura