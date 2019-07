«Nessun posto è bello come casa mia», citazione di Noel Langley in “Il Mago di Oz”

LUGANO - Certo, nella stagione estiva la casa viene un po’ trascurata all’interno, a causa della voglia di uscire per condividere – in queste belle giornate e miti serate – momenti spensierati con amici o famigliari. Però in fondo, la nostra casa rimane sempre il nostro rifugio preferito, che sia l’amata cucina dove preparare prelibatezze, oppure la sala pranzo o il soggiorno, dove concedersi momenti rilassanti dopo un’intensa giornata.

E’ questo angolo di casa che IDeA Arredamenti (Showroom a Lugano in Via Pessina), specializzato nella progettazione e realizzazione di arredamento d’interni, propone attualmente in una veste elegante e d’impatto allo stesso tempo, con arredi su misuta e accessori selezionati, proprio come fosse un prezioso abito da indossare.

Come ci conferma Monica Spirig-Papini, la personalizzazione, grazie alla sua passione e alle sue competenze e a quelle dei suoi collaboratori, è un vero e proprio timbro di qualità. Dai tendaggi, ai divani e poltrone, ai cuscini decorativi e ai tappeti, senza dimenticare l’illuminazione e i vari oggetti decorativi. Tutta una serie di proposte che sanno conquistare i diversi tipi di esigenze. Quando si tratta di consulenza, IDeA Arredamenti abbraccia il proprio cliente con idee davvero raffinate, personalizzate ed esclusive.