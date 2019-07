Le mamme tornano in passerella

LUGANO - Si svolgerà nell’autunno 2019, la quarta edizione del concorso Miss Mamma Ticino & Insubria, concorso di bellezza riservato alle mamme under 34 (18- 34 anni) e Over 35 (35-55anni) del Ticino e della zona Insubrica che negli anni sta riscuotendo un grande successo.

Le aspiranti Miss Mamma, nella serata Finale, si presenteranno in passerella con 3 uscite (casual, sportivo, elegante).

È in fase di allestimento il programma della serata, che oltre al concorso presenterà sfilate di moda, delle collezioni autunno/inverno.

Non è certo una sorpresa dunque ritrovare le mamme in passerella, lo scopo principale del concorso è quello di valorizzare al massimo la figura della donna e, in modo particolare quello della mamma.

Le aspiranti Miss possono inviare entro il 30 settembre 2019, una lettera di presentazione compresa di 2 foto a: tvbcommunication@ hotmail.com.