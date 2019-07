Luogo che vai, valigia che porti

COMO - Tutte pronte per partire? Che sia mare o montagna, per essere perfette in ogni occasione è essenziale studiare con attenzione quello da mettere in valigia, dagli outfit ai prodotti per la pelle. Per non sbagliare, abbiamo chiesto consiglio ad una vera 'specialista' del fashion ed esperta globetrotter, Monica Gabetta Tosetti.

Cosa metti nella tua valigia?

«Per qualunque tipo di viaggio io sono per il bagaglio leggero, poche cose, ma ben selezionate. Forse richiede un po' più di tempo nella preparazione, ma sarà più facile poi avere tutto a portata. Fate mente locale sulla tipologia di vacanza che avete scelto e dividete i capi per fasce orarie – quelli per il giorno, quelli per la sera e una serie di passe-par-tout. L'ideale è avere delle palette di colore che si possano mixare, in modo da avere delle combinazioni il più versatili possibili e che siano facilmente 'trasformabili' magari con un foulard o un paio di orecchini».

Qualche dritta per chi va al mare?

«Una regola su tutte: non si va in spiaggia come si è in casa. Quindi abbondate in costumi, parei e leggerissimi caftani, da completare con un cappello a falda larga – così di moda quest'anno – e una maxibag – io adoro quelle di paglia – cui andrà aggiunta una micropochette per gli effetti personali e una per contenere le creme solari (io consiglio una variante a più alta protezione e una più 'soft' per gli ultimi giorni) e un olio per i capelli che protegga dal rischio di disidratazione dovuto al caldo e alla salsedine».

Qual sono i prodotti da non dimenticare?

«Ecco cosa non deve mancare nel vostro beautycase: un buon idratante viso 24h, una crema doposole per il corpo, un bagnodoccia, uno shampoo e un balsamo ad hoc per i mesi più caldi, e un deodorante neutro. Il tips in più? Una crema snellente per chi vuole perdere ancora qualche cm: sotto il sole hanno una doppia efficacia!».

E per chi predilige la montagna?

«Vale lo stesso discorso, bisogna preparare una serie di mise più tecniche e sportive per le passeggiate, senza trascurare il look per la sera: nella valigia non deve mai mancare un abito elegante, per una cena o una serata speciale».

E le scarpe?

«Ammetto di essere una vera shoes-addicted, quindi nella mia valigia non mancano mai un paio di sandali gioiello, un paio di ultrapiatte per le mise più sbarazzine e un paio di scarpe da ginnastica».

Manca qualcosa alla valigia perfetta?

«Un bel libro, buona musica e la voglia di divertirsi e rilassarsi: le ferie volano!».

