Francesca Babini, una donna in carriera tra golf e moda

Bellezza e sensualità: come rappresenti questi due valori nella vita privata?

Al momento, per dire la verità, non ho molta vita privata. Lavoro veramente molto. Per rilassarmi dedico a me stessa momenti speciali come la ginnastica del mattino e della sera, oppure mi appendo a una stanga della poledance, che ho nel mio ufficio.

Lasceresti il tuo percorso lavorativo per amore?

No, ho investito gli ultimi dieci anni della mia vita per ottenere il mio successo: il giorno che troverò l’uomo giusto, sarà in grado di capire e di accettare il mio stile di vita. Se avrò mai un figlio, farò la mamma a tempo pieno per un po’, ma avrò già formato tutte le mie collaboratrici per eseguire il lavoro. Poi oggi abbiamo gli smartphones che sostituiscono gli uffici.

L’oggetto che non può mancare nella tua borsetta...

Rossetto rosso, come mi ha suggerito la mia influencer Linda.

Tre cibi che porteresti su un’isola deserta?

Pesce, verdure, frutta: la benzina corretta per il nostro corpo!

Se dovessi scegliere tre aggettivi per descriverti, quale sceglieresti?

Smart, flessibile, visionaria.

Come vedi il tuo futuro tra dieci anni e quali sono i sogni che vorresti realizzare?

Il mio futuro lo vedo molto chiaro, e sono le idee su cui ho investito tutta la mia energia. In particolare un’app per Taste. Sarà un progetto a livello mondiale, certamente ambizioso, che vuole anticipare la direzione in cui andrà il golf nel futuro. La svolta è già evidente, e a livello mediatico passa, nel mio caso, dall’esperienza di direzione della rivista Golf Pleasure Taste a una dimensione digitale e social.

L’uomo perfetto è colui che….

…mi sopporta

Oltre all’attività di imprenditrice, quali sono i tuoi interessi?

A me piace fare sport, sono molto iperattiva e ho bisogno di canalizzare correttamente le mie energie: golf, nuoto, sci, vela… e tante altre cose. Ma il mio vero sogno nel cassetto è scrivere. Si riallaccia con i miei studi universitari umanistici, e potrebbe veicolare molte informazioni “tra le righe”… la mia vita è stata molto intensa pur avendo solo trentanove anni, e ho molte cose da comunicare.

Sito: www.golfpiaceregusto.com

IG @babinifrancesca

@golfpleasuretaste

FB golf Pleasure Taste