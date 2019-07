Valigia intelligente: i capi indispensabili per una vacanza al mare!

CHIASSO - Qualcuno sarà già partito, qualcuno sta contando i giorni. Se anche quest’anno siete preoccupate di portarvi dietro il mondo, è arrivato il momento di scegliere di portare solo l’indispensabile.

La valigia perfetta esiste: ecco cosa non deve assolutamente mancare per essere super organizzate al mare: abiti leggeri perfetti giorno e notte.

Borsa da mare: assolutamente indispensabile per la spiaggia. Non può mancare un bel cappello per proteggersi dal sole e un bel paio di occhiali da sole.

Costumi, scegli l’intero o il bikini, in base alla tua figura, e per i party in spiaggia (basta aggiungere una gonna pareo o un paio di shorts).

Canotte e t-shirts: facili da abbinare occupano poco spazio e sono indispensabili, anche il maglioncino di cotone: mai partire senza:..serve sempre!

Pantaloni e shorts un paio di pantaloni ampi e morbidi, uno shorts e un in jeans da alternare in spiaggia e dopo.

Le scarpe infradito per il mare, sandali comodi e a gioiello per le serate speciali. Sì alle sneakers per le escursioni.

Mi raccomando rispettate sempre i vostri colori amici e i capi e accessori su misura per la vostra fisicità e forma del viso.