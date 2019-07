Per le spose, un'estate tutta bianca!

COMO - Dopo la partecipazione alle sfilate di beneficenza di Oggiono, vicino Lecco, e alla prima edizione del prestigioso Satisfashion, nel Principato di Monaco, dove è stato annoverato fra le eccellenze del lusso italiano, Alessandro Tosetti, stilista dell'atelier comasco Tosetti, si prepara al lancio della sua nuova collezione bridal, che verrà presentata a fine luglio.

«Per quest'anno ho deciso di giocare sulla linearità, sui volumi contenuti e sulla versatilità dei capi» sostiene Alessandro Tosetti «I modelli saranno dieci e si fregeranno di piccoli dettagli per renderli più preziosi: un fiocco in vita, un'applicazione di cristalli sul bustier, un ramage fiorito a delineare uno scollo, un pizzo leggero per velare i tagli più audaci o degli spacchi per dare movimento ai volumi delle gonne. Insomma una linea molto “bon chic-bon genre”, che nasce dall'idea di creare abiti che siano a misura “di donna”, dalla grande portabilità e con una particolare attenzione al prezzo. Ci sarà la classica sirena, la linea ad A, abiti strapless o con lo scollo all'americana, gonne con le balze o scivolatissime... perché ogni futura sposa possa trovare il modello più adatto per sé, e per chi lo desidera, tanti saranno gli spunti per personalizzare il bridal look, dai bolerini piumati ai copricapi estrosi. La base colore è il bianco, nelle varianti avorio e crème, insomma il più classico dei classici».

«E in attesa della collezione a fine luglio, come tutti gli anni, in atelier ci sono i saldi estivi, sulle collezioni passate» aggiunge Giovanni Tosetti, titolare dell'atelier «un modo per venire incontro alle future spose che in questo periodo dell'anno possono usufruire di una scontistica particolare, ma con la qualità che da sempre contraddistingue la nostra boutique».

Company profile - Fra i rami di quel celebre lago di Como così caro ai Promessi Sposi di Manzoni, nel cuore del capoluogo dell’omonima provincia lombarda, trova la sua sede Tosetti Sposa, storico atelier specializzato in abiti da sposa e da cerimonia fondato nel 1927. Una boutique romantica ed elegante, dove predominano i toni del bianco, negli abiti come negli arredi. «Nei nostri appuntamenti personalizzati – racconta Monica – siamo lieti di dedicare alle clienti una modellista o un premiere per soddisfare con successo anche le richieste più particolari, perché ogni sposa è unica, così come i suoi desideri». Per info clicca qui

