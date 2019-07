Capelli: Estate: partono i tricoday

LUGANO - Prosegue la campagna #proteggiicapellidallestate. Il caldo è finalmente arrivato e nessuno sa resistere nel tempo libero a un tuffo in piscina o a un bagno al mare o nei nostri splendidi laghi. E alla nostra felicità non sempre fa la felicità dei nostri capelli che, con il tempo, la salsedine, la sabbia e il vento, come già anticipato, possono sfibrarsi e indebolirsi.

Proprio in quest’ottica si rafforza la campagna CR Lab #proteggiicapellidallestate con una serie di iniziative volte alle nostre vacanze. Due i Tricoday l’11 e il 25 luglio organizzati nel centro CRLab di via Zurigo 38 (che verranno comunque ricordati sulla pagina Facebook) per arrivare preparati e sereni alle nostre ferie.

Si proprio una serie di giornate open dedicate alla prevenzione e cura del capello. Giornate dove sarà possibile (riservando il proprio appuntamento con una telefonata allo 091 922 06 06) effettuare una visita, interamente dedicata, incontrare gli esperti dei centri CR Lab e conoscere cure e trattamenti personalizzati in un’ottica di completa prevenzione e riservatezza.

Una visita dedicata che prevede:

- Visita tricologica per avere indicazioni circa lo stato di salute del cuoio capelluto ed eventuali problematiche di carattere medico che possono peggiorare quelle specifiche legate ai problemi dei capelli.

- TRICOTEST®: analisi del sistema cute-capello attraverso un percorso di indagine approfondito. Grazie all'impiego di strumenti e di un software dedicati, si ottiene una valutazione precisa e personalizzata della situazione e dei valori del sistema cute-capello, si potrà vedere quanti capelli abbiamo in un centimetro quadrato nelle varie aree della testa e quanti sono in sofferenza, si potrà inoltre vedere in che stato di salute è il nostro cuoio capelluto e quali alterazioni sono in atto.

- Diagnosi e strategia: in base ai dati raccolti e alle tue specifiche esigenze, lo staff consiglierà i prodotti e i trattamenti più idonei a risolvere le tue problematiche.

Inoltre per questa calda estate lo staff oltre a ricordare l’appuntamento con i tricoday di giovedì 11 luglio e di giovedì 25 luglio consiglia l’uso della Linea Extracare. Si tratta di una linea caratterizzata da un LENISKIN (che svolge un’azione lenitiva e idratante e quindi indicata dopo un periodo sotto il sole), SCRUB PEELING (azione antiforfora) e TRATTAMENTO SEBOREGOLATORE (azione astringente per avere capelli sempre in forma).

Attenzione, però. Come si diceva solo il parere di un esperto CRLab è in grado di indicare la formula corretta di trattamenti ad ogni persona. E come farlo se non approfittare di uno dei tricoday di CRLAb?

E se i capelli trasformano la vita, la loro cura la rende davvero bella

