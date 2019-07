Matrimonio e rimedi contro il caldo

MORBIO INFERIORE - Le alte temperature di questi giorni sono difficili da sopportare ed anche per chi è invitato ad un matrimonio resistere al caldo non è facile, soprattutto per gli uomini vestiti in giacca e cravatta. Ci sono alcuni piccoli accorgimenti da adottare, per fare in modo che sia voi che i vostri invitati possiate godervi appieno la giornata. Innanzitutto evitate assolutamente di farli aspettare troppo tempo sotto il sole. Non devono assolutamente mancare delle bottigliette d’acqua, con etichette personalizzate che richiamano lo stile del matrimonio, da tenere al fresco in secchielli di ghiaccio e da distribuire in particolar modo prima o dopo la cerimonia.

Potete far preparare degli accessori originali che li aiuteranno a combattere il caldo, come ad esempio dei ventagli colorati personalizzati con i vostri nomi o le iniziali e la data delle nozze.

Assicuratevi che la location del ricevimento abbia l’aria condizionata o se è all’aperto che la zona sia ombreggiata.

Scegliete un menù dai cibi leggeri e con poche portate, Quando fa tanto caldo non si ha molta voglia di mangiare. Optate per bevande rinfrescanti e analcoliche. No alla torta con cioccolato e panna.

Per la sposa: da evitare assolutamente un trucco pesante, per non rischiare che si sciolga con il caldo.

Per lo sposo: da non dimenticare la camicia di ricambio.