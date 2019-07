Sulle note del jazz arrivano le borse in sughero

LUGANO - Notti estive e spensierate sulle melodie del jazz, è quanto accadra’ da giovedì 4 a sabato 6 luglio in Piazza della Riforma a Lugano. E cosa c’è di meglio che presentarsi con un look propriamente a tema con una borsa che richiama queste magiche atmosfere? Il periodo è propiziatorio come ricorda Biocorkdesign.ch, lo showroom di Paradiso, specializzato in borse, accessori di moda e complementi di arredo, rigorosamente in sughero.

Le borse consigliate per queste serate sono uniche, realizzate in sughero e adattabili nelle dimensioni, questo permette un utilizzo molto variegato.

Il colore rosso da un aspetto forte e deciso, ma nel contempo elegante, i disegni rappresentati, in colore nero ricordano le gesta dei grandi del jazz, accompagnati dai loro inseparabili strumenti.

Le borse sono in numero limitato, possederle e’ un sogno che si avvera, proprio come le notti magiche di Estival Jazz.

Company profile - A Paradiso nasce uno spazio “Boutique Biocorkdesign” dedicato solo a prodotti in sughero realizzati in Europa. Al suo interno figurano articoli che sono vere opere d’arte. Moda e complementi d’arredo vivono una dimensione esclusiva. È possibile visionare l’assortimento e ordinare direttamente nello shop online. Per info clicca qui