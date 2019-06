LA BELLEZZA non va in vacanza

LUGANO - Finalmente è arrivata l’estate e la voglia di partire per mete da sogno… che sia mare, montagna o città, se hai in programma una vacanza, devi prepararti al meglio e scegliere prodotti essenziali per la cura di pelle e capelli.

Organizzazione è la parola chiave! Bisognainfatti fare i conti con spazi ridotti ma senza mai trascurare la qualità perché acqua, sole, sale e vento possono danneggiare pelle e capelli.

Ecco i must have per prenderti cura di te anche in vacanza!

Scrub: per un’abbronzatura al top, prepara la tua pelle con il giusto scrub! Grazie all’esfoliazione la renderai più ricettiva ai raggi solari ma anche al potere drenante del sale durante le nuotate al mare.

Idratante corpo e capelli: idratare, idratare e ancora idratare! Sale e mare tendono a disidratare la parte più superficiale della nostra pelle, è quindi importante, oltre all’applicazione di un filtro solare, idratare la cute dopo l’esposizione e l’olio di Argan è un ottimo idratante e nutriente adatto anche al cuoio capelluto, per capelli lucenti e morbidi!

Crema drenante gambe: il caldo, si sa, porta anche delle spiacevoli conseguenze… le gambe risultano gonfie e stanche. Non dimenticarti di prenderti cura di loro e applica tutte le sere una crema specifica che ti aiuterà a sentirti più leggera.

Illuminante corpo: “shine bright like a diamond” proprio come il ritornello della canzone di Rihanna, l’estate è il momento ideale per applicare sulla pelle creme illuminanti che faranno esaltare ancora di più la tua abbronzatura.

