In spiaggia va di moda la normalità!

COMO – Con l’arrivo della stagione estiva, abbiamo chiesto qualche consiglio a Monica Gabetta Tosetti, esperta di fashion e bellezza, per essere super chic anche in riva al mare!

Il vero trend per la prossima estate? - «Il body positive! Il ritorno – era ora! – alla normalità, all'accettazione del corpo femminile, con l'immagine di una donna "reale" che non deve "adeguarsi" alla moda, ma che interpreta la "sua" moda. Un esempio su tutti? La nuova campagna di H&M, che ha utilizzato modelle "come noi", con pregi e difetti, senza ostentare un irraggiungibile modello di perfezione. L'ho trovato un messaggio positivo e di grande sensibilizzazione. Io mi occupo anche di chirurgia estetica e conosco la voglia di 'perfezione' che esiste fra le donne oggi, ma il messaggio che mi piace dare è, sì, quello di migliorarsi sempre, ma di "piacersi" e accettarsi, è il primo passo per sentirsi bene».

Cosa si indosserà in spiaggia? - «Fra le mie tendenze preferite, c'è il 'back to Fifties', con costumi interi degni di vere dive d'antan: dal bikini con culottes a vita alta ai costumi interni con volant, declinati in stampe pois o a quadretti, ogni modello è ben accetto, da completare rigorosamente con maxi occhiali da sole, cappelli di paglia o turbanti. Li trovo decisamente eleganti e credo aiutino anche a sostenere e nascondere le rotondità, se necessario, o ad ammorbidire fisici androgini. Vedremo poi le spiagge trasformarsi in giungle di stampe animalier, con pitonati, leopardati, zebrati che coloreranno costumi interi e bikini, oppure faremo un nostalgico tuffo negli anni Novanta con beachwear fregiati da maxi logo. Dedicato a chi ama il colore, invece, il fluo, con bikini o interi in verde, giallo, rosa, rosso o arancio nella loro tonalità più bright. L'unico vero consiglio? Per indossarli aspettate di abbronzarvi un po', sulla pelle dorata sono superlativi! Per chi ama le linee semplici, gli stilisti propongono costumi basic rigorosamente a tinta unità, minimal sì, ma con tagli accattivanti, di contro, chi preferisce le fantasie potrà sfogarsi con le stampe batik dai disegni multicolor e, magari, decorati con lacci e lavorazioni a crochet. Ultima, la tendenza monospalla, perfetta per essere eleganti anche in spiaggia e dare un twist grintoso al classico costume intero. Insomma.. non c'è che l'imbarazzo della scelta!».

E il copricostume? - «Perfetti i maxi abiti impalpabili, ma anche il pareo e i copricostume all'uncinetto, così come l'intramontabile caftano. Per gli accessori, nella borsa da spiaggia non dovrà mai mancare un cappello – il mio preferito è quello di paglia – o un turbane, un paio di occhiali maxi-size, una piccola pochette per il necessaire e, soprattutto, un'ottima crema protettiva!».

--

Per conoscere le tendenze e novità della influencer Monica Tosetti, segui il Blog Tosetti Life and Fashion e i social Monica Gabetta Tosetti.