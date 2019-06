Acconciature easy eventi estivi: a ogni taglio la sua face code

LUGANO - A prescindere dal tipo di cerimonia o di party a cui prenderai parte, la cura del look è fondamentale.

Dall’outfit all’acconciatura, passando per make up e accessori: se ti senti a tuo agio e valorizzi i tuoi punti di forza, il risultato sarà un successo!

La nuova collezione Compagnia della Bellezza è pensata proprio in quest’ottica: donare ad ogni volto il suo taglio su misura. Ma come acconciare i capelli al top?

Se sei alla ricerca di ispirazione per le tue acconciature easy eventi estivi da realizzare sul tuo taglio della collezione Face Code, ecco qualche idea che fa al caso tuo.

Le acconciature eventi estate 2019 puntano alla semplicità e alla naturalezza.

Per esempio, puoi mettere in risalto il tuo seduction cut con una sofisticata coda bassa, liscia o appena ondulata, a cui aggiungere piccole trecce se hai voglia di arricchire il look.

Oppure puoi optare per un altro grande classico, lo chignon basso, che in occasione di questa bella stagione si presenta destrutturato, morbido, realizzato a mo’ di torchon senza che le estremità vengano fissate.

La scelta ideale per un balance cut, invece, è rappresentata dal semiraccolto. Ordinato e mai banale, questa straordinaria acconciatura eventi estivi permette di sperimentare con lo styling e con gli accessori. A proposito, provala con le forcine ben in vista per non passare inosservata!

Se hai l’animo vintage esprimi il tuo mood con capelli lisci ma non troppo, frangia bombata e punte lavorate con spazzola e phon verso l’interno.

Il tuo personality cut può essere davvero perfetto se ispirato al fascino parigino, con capelli pettinati all’indietro voluminosi e naturali.

Sì anche all’intramontabile effetto wet, a cui abbinare un make up occhi intenso e orecchini importanti. Non hai ancora deciso quale tra le acconciature easy eventi estivi sia la più adatta a te?

Affidati alla nostra consulenza personalizzata in salone!