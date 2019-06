Matrimonio: come scegliere il cake topper

MORBIO INFERIORE - Il Cake Topper è la ciliegina sulla torta nuziale, quel tocco finale che la renderà unica. Spesso sottovalutato, il Cake Topper è un vero e proprio simbolo e necessita della giusta considerazione.

La sua mancanza infatti sminuirebbe il valore della torta nuziale rendendola un dolce qualunque.

Archiviate le statuette degli sposini di plastica o porcellana, i Cake Topper di tendenza per l’estate sono sempre più originali e dalle forme particolari. Via libera a lettere e scritte tagliate al laser o incise, in legno per uno stile rustico e romantico, in plexiglass se il tema del matrimonio è moderno ed elegante. Sono completamente personalizzabili nei colori e nella forma.

Per la scelta del vostro Cake Topper potete utilizzare le iniziali dei vostri nomi o addirittura i nomi interi. Se preferite potete scegliere una breve frase che vi sta particolarmente a cuore, estratta da una poesia o una canzone. O ancora dei simboli come il classico cuore.

E quando la torta è finita potete portare a casa il vostro Cake Topper personalizzato come souvenir del giorno del matrimonio.

Il consiglio ovviamente è di abbinarlo ai colori e al tema delle nozze.