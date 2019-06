Beauty: La mia idea di bellezza, intervista a Irina Soldati

LUGANO – Irina è titolare e fondatrice dello studio Estetica Iris di Figino, da non molto però la sua curiosità l’ha spinta a diventare anche consulente d’immagine.

Prima di parlare della bellezza in tutti i suoi aspetti impariamo a conoscerti, da quanti anni e come sei arrivata a questa professione?

Da piccola facevo le maschere di bellezza a mia madre, andavo a raccoglierle in giardino, in seguito ho notato che avevo una particolare attitudine verso la cosmesi e l’estetica in generale.

Ho conseguito il diploma AFC (estetista con attestato federale di capacità) nel 1982 e sono tutt’ora attiva sul territorio Ticinese, (37 anni) estetica viso - corpo e trattamenti di estetica avanzata.

Mi tengo sempre aggiornata e frequento Corsi privati di formazione continua e con AESI a cui faccio parte e sono socia attiva dal 2013.



Irina, la tua idea di bellezza?

Sono abituata a vivere nei qui ed ora con tutte le sfaccettature del momento e mi godo ogni attimo.

Io vedo la bellezza in ogni cosa che mi circonda, nel portamento delle persone, nelle gestualità, nel sorriso dei clienti che frequentano il mio istituto, parlo con loro di Body positive e le aiuto a valorizzarsi per come sono, le aiuto a farlo in armonia.

Ogni donna e uomo che vengono a trovarmi prova un'esperienza di bellezza unica, sono loro i protagonisti :-) ma soprattutto usciranno dal salone con un aspetto fresco, giovane, luminoso e rilassato.

Il mio obiettivo: è renderli più belli di quello che già sono.

Do valore nelle cose che faccio e mi prendo cura della cute come fosse seta preziosa, la pelle é sempre con noi ed é il nostro abito più bello.

Nell’immaginario collettivo è la donna più attenta al proprio look, seguendo anche modelli proposti dalla tv, l’uomo sta guadagnando terreno o sbaglio?

Dico agli uomini di non essere timidi a richiedere le cure di bellezza appropriate al loro caso, e come curano il look di barba e capelli possono richiedere i trattamenti più adatti e di cui necessitano.

Noto negli ultimi tempi un interesse nuovo verso la cura del viso, ceretta, piedi e cura della loro immagine.

Estetica Iris di Figino, il tuo studio, raccoglie molti consensi, quale il successo?

Il successo sta nel personalizzare i trattamenti secondo le necessità, parlo sempre di percorsi di benessere, mirati ed individuali, e li modifico secondo le esigenze della persona. La consulenza é la base necessaria per avere successo, senza quella é un po' come andare in macchina e non sapere dove andare. Mi chiamano “mère beauté“ un sopranome che mi piace moltissimo.

Da non molto sei anche consulente d’immagine, come si abbina al tuo studio di estetica?

La consulenza d’immagine è il top, si abbina molto bene alla mia professione, essa mi completa, mi permette di spaziare, di andare ben oltre le mie aspettative e di soddisfare anche le clienti più esigenti

La consulenza d’immagine fatta da sola o abbinata ai miei trattamenti estetici viso oppure corpo é la ciliegina sulla torta.

Giusto seguire le mode o secondo te è meglio affidarsi ai consigli di professionisti per trovare il proprio look?

Non c’è un giusto o sbagliato, bisogna rispettare i gusti del cliente, si può suggerire, indirizzare, è importante non essere invadenti, personalmente io apprezzo quando riesco a creare interesse e curiosità: e poi si sa, i grandi cambiamenti avvengono a piccoli passi, le forzature non vanno mai bene

Entriamo nel tecnico, quali consigli per la cura del corpo in questo periodo estivo?

Come consulente d’immagine ed estetista posso accompagnare ogni persona a valorizzarsi, con percorsi di benessere, la consulenza mirata, in armonia, senza intolleranze verso il corpo.Ee con l’analisi del colore o armocromia essi avranno benefici nell’immediato, avranno sempre con sé la palette colori, questi sono da abbinare a: vestiti, dress code, bijoux, guardaroba borse e dettagli.

Da grande Irina Soldati sarà?

È il momento di riconoscere ciò che ho realizzato e guardare in avanti fiera, è importante riconoscere dove posso ancora migliorare, non devo aspettare il grande evento, ogni successo anche piccolo conta… come?

Fare quella cosa che magari mi spaventa. Rispondere e suggerire alla cliente il precorso giusto. Aver imparato delle cose importanti, perché il premio dell’anno si conquista ogni giorno con le vittorie che riteniamo piccole.. Ciò che conta é quello che facciamo nel qui ed ora, con quello che abbiamo a disposizione.

Per concludere un tuo consiglio per essere donne e uomini con un corpo sempre curato?

Prendersi cura di sé è un gesto d’amore verso noi stessi ed è da fare ogni giorno con amore.