Matrimonio estivo: Quali fiori scegliere?

MORBIO INFERIORE - Dopo una primavera di pioggia e freddo, pare sia finalmente arrivata l'estate a regalarci cielo azzurro e sole caldo. Insomma la condizione perfetta, che tutti sognano di avere il giorno del proprio matrimonio.

Chi si sposa in questa stagione troverà un vasto assortimento di fiori per la scelta delle decorazioni. È molto importante prediligere fiori di stagione, che resisteranno maggiormente al caldo. Il mio consiglio, per far sì che gli addobbi floreali mantengano intatta la loro freschezza e non soffrano a causa delle temperature elevate, è quello di decorare il luogo della cerimonia e del ricevimento all’ultimo momento.

Ecco un breve elenco dei fiori più utilizzati nel periodo estivo:

IL GIRASOLE È il simbolo per eccellenza dell’estate. Più adatto ad un matrimonio rustico che elegante, i suoi colori caldi lo rendono perfetto per un matrimonio estivo specialmente se all’aperto.

LA LAVANDA Il suo profumo e l’aspetto rustico la rendono ideale per un matrimonio bucolico. È molto versatile, perfetta sia da sola che con altri fiori. La si utilizza anche come alternativa al lancio del riso.

LA CAMOMILLA Un fiore semplice e bucolico, con quel tocco di giallo che mette allegria. Le spose lo adorano, forse perché ricorda le margheritine che si raccoglievano nei campi da bambine. Si può trovare in estate e inizio autunno.

IL GLADIOLO I suoi fiori grandi, posizionati come se fossero una grossa spiga, sono disponibili in tante varietà di colori. Simbolo di vittoria, nell’antica Roma questo fiore veniva regalato ai gladiatori vincenti, da qui l’origine del suo nome.

IL FIORDALISO Ha un aspetto selvatico. La varietà più popolare è quella blu-viola ed è spesso usato in abbinamento ad altri fiori.

L’ORTENSIA Questo fiore grandi e soffice si trova in tanti colori dal rosa al viola, o in bianco e in blu. Ne bastano pochi per realizzare composizioni di grande effetto.

LA DALIA È un fiore raffinato ed elegante. Si trova durante tutta l’estate e fino all’inizio dell’autunno, in diversi colori e varianti.

LA ROSA Un fiore classico ed eterno che si trova in tutti i colori. Romantica ed elegante, non necessita di cure particolari.

Foto di F. Pettinato