Viva le damigelle!

COMO - «In questo periodo dell'anno arrivano in atelier moltissime 'amiche della sposa', alla ricerca dell'abito perfetto per la cerimonia, spesso l'errore che fanno è quello di voler indossare un abito 'da sera', mentre la moda legata alla cerimonia ha i suoi precisi 'dettami' di moda: non deve essere troppo 'sguaiata' o appariscente o avere lunghezze troppo 'mini'» ci dice Alessandro Tosetti, designer dell'esclusiva boutique comasca. «Per questo quello che cerco sempre di consigliare è un'eleganza sobria, che non oscuri la sposa, senza dover rinunciare allo stile personale. Per fortuna molte regole del dress code sono ormai state sdoganate, ed oggi è possibile vestirsi di nero – anche se lo preferisco sempre abbiano ad accessori colorati – o di rosso, cosa che un tempo non era ben vista».

«In boutique proponiamo i modelli di Nicole Cerimonia, dalle eleganti palette del rosa cipria o dell'azzurro e l'ultima linea disegnata da Alessandro» aggiunge Giovanni Tosetti, titolare dell'atelier. «La sua collezione cerimonia si compone di dieci abiti dalla personalità spiccata, eleganti e al tempo stesso molto femminili. Ci sono outfit con maxi stampe fiorite, ricercati modelli blu notte fino a mise in bianco e nero o, più grintosi, in total black o grigio. Ognuno di questi abiti è un'interpretazione dei diversi modi di 'essere donna', con una attenzione estrema alla vestibilità. Vogliamo interpretare il buon gusto con grinta, per vestire di stile le occasioni speciali e com ricercatezza nello stile, grande selezione nei tessuti e attenzione al dettaglio».

Company profile - Fra i rami di quel celebre lago di Como così caro ai Promessi Sposi di Manzoni, nel cuore del capoluogo dell’omonima provincia lombarda, trova la sua sede Tosetti Sposa, storico atelier specializzato in abiti da sposa e da cerimonia fondato nel 1927. Una boutique romantica ed elegante, dove predominano i toni del bianco, negli abiti come negli arredi. «Nei nostri appuntamenti personalizzati – racconta Monica – siamo lieti di dedicare alle clienti una modellista o un premiere per soddisfare con successo anche le richieste più particolari, perché ogni sposa è unica, così come i suoi desideri». Per info clicca qui