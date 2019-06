CR Lab protegge i capelli dall’estate

LUGANO - Non sappiamo se l’estate sarà con caldi africani o con alternanza di variabilità e gran caldo. La certezza che abbiamo tutti è che in vacanza ci andremo per riposare e ritemprarci. Qualcosa che dovremmo pensare anche per i nostri capelli. Soprattutto per proteggerli dal nostro rilassamento rischiando che diventino secchi e sfibrati. L'incubo di ogni donna (e di molti uomini) è non poter puntare sui capelli come elemento di fascino perché opachi, inconsistenti e rovinati. Questo, che viene vissuto soprattutto come un problema estetico, in realtà nasconde un problema più grande di salute del capello che aria salmastra e sale marino, cloro, inquinamento influiscono ad aumentare. Ecco perché d’estate diventa importante poter curare maggiormente la propria cute che se si rivela secca e squamosa, necessita di un maggior apporto di lipidi, acqua e sostanze nutrienti per stimolare le ghiandole sebacee e le ghiandole sudoripare. Il tutto per non ritrovarsi con capelli che risultano secchi e sfibrati che sono il risultato visibile, appunto, di una forte carenza di lipidi e liquidi (che normalmente ci aiutano a pettinare i capelli).

Ecco perché CRLab come ogni anno lancia per tempo la sua campagna di prevenzione a favore dei capelli con l’hastag social #proteggiicapellidallestate.

Da evitare

L'esposizione ai raggi del sole sottopone la testa a uno stress ossidativo superiore rispetto ad altri periodi dell'anno (i raggi solari fanno accumulare i radicali liberi che danneggiano i bulbi dei capelli). Aspetto a cui si sommano il naturale ricambio dei capelli, l’eccessiva secchezza o la troppa umidità. Cosa fare allora? CR Lab, leader mondiale nella prevenzione e cura del capelli consiglia sicuramente di idratare l'organismo bevendo molta acqua, lavare i capelli con maggiore frequenza e con prodotti delicati, e evitare, invece, gli shampoo troppo aggressivi.

Da ricordare

Sicuramente è indispensabile trovare supporto in diversi trattamenti e prodotti specifici per rinforzare il cuoio capelluto, ridurre i danni degli agenti esterni, limitare la caduta e favorire la ricrescita di capelli sani, forti e robusti come, la linea ristrutturante e finish per dare al capello forza e vitalità (https://www.crlab.ch/tricology-division/).

Importante sapere come stanno prima delle vacanze

Si deve sempre considerare che qualsiasi maltrattamento o beneficio al livello del cuoio capelluto si traduce, dopo 3 mesi, in una caduta o in un miglioramento. E tutto ciò, parlando del periodo in questione, si manifesta dopo l’estate. Questo ci dice che la tanto temuta caduta autunnale è sempre da riferirsi alle cause che si sono esposte sopra e sono state l’estate dei nostri capelli: troppo sole preso in testa nei caldi mesi estivi, la salinità dell’acqua di mare o il cloro delle piscine, l’eccessiva secchezza etc. Ecco perché diventa davvero importante, fin dai primi caldi e dalle sempre più frequenti uscite all’aperto, pensare a cosa accadrà al termine dell’estate ai capelli.

E si! Si tratta di un appuntamento che ineluttabilmente arriverà e che ci deve vedere pronti e preparati. Un appuntamento per il quale il centro CR Lab in via Zurigo 38 a Lugano è sicuramente pronto ad affrontare tanto da riproporre #proteggiicapellidallestate la campagna che negli scorsi anni ha avuto un grandissimo successo. Per affrontare l’estate con la serenità di capelli in salute il centro aspetta tutti. E per una analisi è sufficiente prenotare semplicemente telefonando allo 091 922 06 06. Passa una bella estate, non perdere la testa.......... usala e proteggi i tuoi capelli.

