Matrimonio: Come scegliere l’accompagnamento musicale del grande giorno

MORBIO INFERIORE - Nel giorno del fatidico “Sì” non può assolutamente mancare una colonna sonora sia per la cerimonia che per il ricevimento.

La musica rappresenta un elemento molto importante per creare un’atmosfera rilassata che rende più facile la comunicazione e predispone al divertimento, soprattutto perché durante la giornata del matrimonio gli invitati incontreranno persone che non hanno mai visto prima.

Ma come scegliere l’intrattenimento musicale più adatto?

Tenete presente che durante la cerimonia la musica deve sottolineare i momenti più importanti. Se volete seguire la tradizione potete optare per la classica Marcia Nuziale di Wagner, per l’ingresso in Chiesa o in Municipio, e per quella di Mendelssohn per l’uscita.

Se al contrario desiderate ricreare un’atmosfera meno solenne e più informale potete scegliere semplicemente delle canzoni che vi stanno particolarmente a cuore. In entrambi i casi sono adatti sia un trio o un quartetto d’archi, che un’arpa e un violoncello. Così come una voce solista accompagnata da uno strumento, oppure un coro (di grande effetto anche i cori gospel).

Per la scelta del genere musicale da proporre durante il ricevimento vi consiglio di prevedere un po’ di tutto poiché ci saranno ospiti di diverse età, questo faciliterà il coinvolgimento di tutti. Non dimenticate che per tutta la durata del banchetto sarebbe ideale avere solo un sottofondo musicale, per consentire agli invitati di parlare senza dover alzare la voce.

E se dopo il taglio della torta volete scatenarvi con balli e karaoke, la scelta più adatta è quella di affidare l'intrattenimento musicale ad un bravo Dj.