Monica Spirig Papini, ispirazione? Basta sapere osservare…

LUGANO - Le passerelle della moda, anche nel caso dell’arredamento d’interni possono contribuire a fornire varie idee. Nell’arredare la nostra casa però è necessario non avere fretta e rivolgerci a professionisti del settore con Monica Sprig Papini.

Esiste una moda del momento nel tuo settore?

Sicuramente anche nell’arredamento ci sono evoluzioni, in forme e colori Quest’anno per esempio fanno tendenza i colori verde acqua e corallo nelle varie tonalità.

Come combini funzionalità e bellezza?

Funzionalità fa rima con semplicità. Una semplicità che può comunque essere ricercata e raffinata: una raffinata bellezza.

Da dove trai ispirazione?

Quotidianamente trovo ispirazioni. Bisogna essere curiosi e attenti. Per essere più precisa potrei rispondere in vari modi: tramite pubblicazioni, mostre, scambi di opinioni, ma anche nella natura che ci circonda. Basta saper osservare.

Quali sono le richieste più bizzarre che hai ricevuto?

Un cliente qualche anno fa, ha voluto una seta color antracite per le tende di casa sua, che coprivano ben 3 pareti della stanza. Il risultato e’ stato inquietante…

Un consiglio a chi vorrebbe decorare casa propria?

Direi di non avere fretta a riempire subito tutti gli spazi. Iniziare con quanto di prima necessità e anche andare alla ricerca/scoperta con il tempo di pezzi particolari.

Progetti per il futuro?

Imminente è un “piccolo” cambiamento d’immagine del nostro showroom. Ma non voglio scoprire troppo le carte…

Company profile - Idea Arredamenti a Lugano nasce nell'ottobre 2005 con la direzione di Monica Spirig Papini. Nello showroom di via Pessina offre una vasta scelta di tessuti, passamanerie, mobili d'antiquariato, stampe antiche, letti, divani, oggettistica ed un servizio completo per la realizzazione di arredamenti interni, continuando con passione l'esperienza maturata in più di 30 anni di attività presso il negozio del padre nella ditta Kurt Spirig SA. L'attività spazia dalla semplice vendita di articoli da regalo fino alla completa assistenza per arredamenti interni e/o ristrutturazioni. Per info clicca qui