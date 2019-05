Beauty: Hello sunshine

LUGANO - Con l’avvicinarsi della bella stagione la pelle appare poco luminosa e stanca. È infatti rimasta coperta durante i mesi invernali e necessita di riabituarsi, gradatamente, all’esposizione solare.

Se anche tu sogni una pelle sana e radiosa in vista dell’estate, è bene iniziare a prepararla, con attenzione e cura, per evitare spiacevoli scottature o addirittura eritemi solari.

Esfoliazione, idratazione e nutrimento sono le parole chiave per una pelle a prova di sole, ecco alcuni consigli.

Il primo step: elimina le cellule morte in eccesso con uno scrub viso e corpo.

Il secondo step: idratati, sia dentro che fuori! È importante assumere abbastanza liquidi e applicare con regolarità una crema corpo nutriente e idratante.

Il terzo step: un pieno di energia con un’alimentazione sana, ricca di vitamina A per una pelle abbronzatissima.



Ma soprattutto ricorda che i bagni di sole vanno effettuati con prudenza e senza mai esagerare. Il momento ideale per esporsi al sole, anche per i bambini, è al mattino o a fine giornata, avendo cura di applicare una protezione solare adeguata: eviterai cosi un invecchiamento precoce e inestetiche macchie.



