Matrimonio: Quello dei sogni è intimo ed esclusivo

MORBIO INFERIORE - Se i grandi festeggiamenti con tanti invitati non fanno per voi, l’ideale è organizzare un matrimonio intimo. Una location esclusiva, in compagnia dei parenti più stretti e degli amici più cari, è la soluzione perfetta per chi predilige un’atmosfera calda e accogliente.

Ma quali sono i vantaggi di un matrimonio con pochi invitati?

Senza dubbio essere in pochi vi permetterà di dedicare più tempo ai vostri ospiti e magari viziarli un po'. Potrete infatti pianificare tutto alla perfezione e con maggiore attenzione ai dettagli. Questa scelta alternativa di celebrare il grande giorno, diversa dalla tradizionale festa di nozze, non sempre è dettata da ragioni economiche e non significa assolutamente festeggiare in maniera meno importante.

Valutate la possibilità di organizzare la cerimonia in una città diversa dalla vostra residenza abituale e di quella dei vostri parenti. Potete scegliere tra un casale in aperta campagna, un rifugio in montagna oppure una spiaggia esclusiva o tutto ciò vi suggerisce la fantasia.

Per quanto riguarda la scelta dei piatti, non sarà certamente un problema comporre un menù che accontenterà proprio tutti.

Per creare un’atmosfera informale e conviviale fate allestire un'unica e lunga tavolata. Fiaccole, candele e lanterne non potranno mancare tra le decorazioni, per rendere tutto ancora più suggestivo.

E al posto delle bomboniere, potreste addirittura pensare ad un regalo personalizzato per ognuno dei vostri invitati.

Ma ricordate: se avete deciso di celebrare il vostro giorno più bello in maniera intima mantenete il "segreto" fino al giorno del matrimonio, le persone escluse potrebbero risentirsi di non essere state invitate.