«La luce è tutto quando non si è al buio» (Ron Arad)

LUGANO - Il “lighting design”, cioè il design della luce come parte dell'arredamento d'interni, è una progettazione artistica dell'illuminazione sia interna che esterna.

Consiste nello studio dello stile di lampadari, di quanta intensa deve essere la luce che emanano, della posizione in cui metterli, quali lampade da terra utilizzare, quali applique ecc.

Questa specializzazione contempla anche il risparmio energetico, aiuta il benessere della persona e tiene conto ovviamente delle sue necessità d'illuminazione.

Esistono delle scuole che propongono Master in Lighting Design e anche in Led Technology.

Ovviamente questi studi non si rivolgono solo all'applicazione residenziale ma anche urbana, cosi come per edifici storici, musei, interni commerciali, navi e allestimenti temporanei.

Puoi immaginarti un concerto senza luci? O una recita teatrale? Comunicare con la luce è un arte.

Vuoi scegliere il tuo Lighting Designer? Guarda i suoi lavori, chiedigli referenze. Esistono associazioni e albi professionali ai quali puoi rivolgerti.

Non costano una cifra esorbitante per una consulenza abitativa e magari possono crearti un ambiente migliore che favorisce il tuo benessere!

Ricorda che la luce permette di percepire lo spazio ed influenza la qualità della vita!

Redazionale a cura di Nathalie Mage (Suisseimmosolutions.ch)