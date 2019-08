Come ottimizzare gli spazi della tua casa utilizzando il cartongesso

Attraverso il cartongesso è infatti possibile mettere a punto lavori di design costruttivo, come la realizzazione di archi all'interno degli edifici, applicazioni di utilità pratica, dalle cabine armadio a mensole e librerie per casa e uffici, per arrivare alle diverse tipologie di soffitti e controsoffitti nell'edilizia privata come in quella pubblica.

Che si tratti di un muretto basso per separare soggiorno e cucina o di un tramezzo per gestire meglio gli spazi, in questo articolo vedremo come creare la giusta atmosfera arricchendo le pareti, senza preoccuparci troppo del peso.

Si vende solitamente in pannelli di 1,2 x 2 metri anche se si possono trovare altre dimensioni e uno spessore di 8/10 cm, comprendente due lastre esterne di cartongesso e un’intercapedine solitamente riempita di materiale isolante e/o fonoassorbente.

Il cartongesso, nell'ambito del mercato edile, rappresenta indubbiamente il segmento con il più alto indice di crescita. Questa ascesa dei sistemi a secco è dovuta a una pluralità di fattori relativi principalmente agli ambiti applicativi.

È ormai lontana la considerazione che il cartongesso serva solo per realizzare tramezze e cabine armadio. Sono molti per la verità i falsi miti che riguardano questi sistemi, abbondantemente sfatati dall'innovazione applicata a questo settore.

I vantaggi del cartongesso

1. Le lastre in cartongesso sono costituite da un nucleo in gesso delimitato da due facce laterali di cartone di alta qualità. Il gesso è inodore, non contiene e non produce sostanze nocive.

L'eccezionale qualità del cartongesso deriva anche da nuove tecniche di fabbricazione biologica.

2. Grazie ai grossi macropori del nucleo di gesso, i pannelli in cartongesso hanno la caratteristica di regolare l'umidità atmosferica degli ambienti dato che i materiali da costruzione con un alto contenuto di macropori come il cartongesso hanno il vantaggio che possono accumulare temporaneamente l'umidità, che la ridanno quando l'aria interna diventa secca. Pertanto, questi materiali hanno un effetto regolatore sul clima interno.

3. Un altro vantaggio è che il cartongesso non brucia. Il ruolo di barriera antincendio dei pannelli in cartongesso è determinato essenzialmente dalla sua struttura con il nucleo in gesso. Il 20% dell'acqua contenuta nel cristallo di gesso fa si che per un pannello la quantità d'acqua raggiunge circa 3 l / m2. In caso di incendio, l'acqua agisce da ignifugo perchè l'"acqua" diventa parte integrante della costruzione.

4. I pannelli in cartongesso migliorano il comfort interno degli ambienti. Le finiture interne in cartongesso influenzano positivamente il benessere dei residenti perché nell’edilizia i materiali di finitura che hanno una bassa conducibilità termica come ad esempio il legno, sono percepiti come caldi e piacevoli, aumentando la sensazione di comfort.

5. Risparmio dei costi e di tempo. Il cartongesso offre soluzioni economiche e di qualità per tutti i settori dove viene impegato, che inizia dagli scantinati e termina con i ponti. Le strutture in cartongesso hanno tecniche di montaggio leggere, riducono l'onere richiesto degli elementi costruttivi. Inoltre, la tecnica lavoro "a secco" riduce i tempi di esecuzione e consente agli spazi di essere utilizzati immediatamente dopo la fine dei lavori. I lavori in cartongesso sono molto più rapidi. Potete costruire una parete in cartongesso ed utilizzare l'ambiente molto più velocemente in confronto a pareti standard.

6. Il pannello di cartongesso coibentato diventa un ottimo isolante termico - elemento essenziale per una vita sana. Il sistema a cappotto interno offre un isolamento termico economico di tutto l'edificio. Il cartongesso accoppiato a polistirene o lana minerale raggiunge un ottimo isolamento termico.

7. Il cartongesso è anche un materiale insonorizzante, pertanto i sistemi di costruzione in cartongesso offrono un isolamento acustico eccezionale. La struttura è costituita da due gusci elastici, in effetti, i pannelli acustici in cartongesso, riducono efficacemente l'energia sonora tramite la vibrazione di questi gusci. Il riempimento dell’intercapedine della parete in cartongesso con lana minerale conferisce un buon isolamento acustico alla camera.

Sperando di essere stati utili a fornire qualche informazione in più su uno dei materiali più comuni utilizzati nel mondo della costruzione

Per richiedere preventivi ai nostri specialisti gessatori, non esitate a scegliere un professionista di fiducia a questo link.