Edilstore SA, il valore di un lavoro ben fatto

I titolari, Luigi Silvestri e Walter Fiorina, hanno puntato sull’economia locale: «Non serve andare oltre confine per trovare personale capace e affidabile».

Quando nel 2010, in piena crisi economica, nacque la Edilstore SA, i concorrenti e qualche conoscente pronosticarono una vita breve per la nuova ditta: «tempo un anno e abbasseranno le serrande».

Oggi la Edilstore SA di Castione è un’azienda solida, che dà lavoro a otto dipendenti, tra cui un apprendista impiegato in logistica, e dispone di 1’200 metri quadri tra show room e magazzino. Un punto di riferimento per i posatori professionisti che qui si riforniscono e per i privati che stanno costruendo o ristrutturando il proprio immobile, residenziale o commerciale. Nella sede di via San Gottardo 34 trovano una vasta gamma di prodotti quali piastrelle, parquet, laminato, arredo bagno, sanitari, attrezzature e macchinari, cementi e collanti, profili e siliconi, materiale antinfortunistica e altro ancora.

Grazie agli ampliamenti del 2011 e del 2014 lo show room accoglie i visitatori su due piani ampi e luminosi. Un caleidoscopio di colori e forme composto da centinaia di campioni che abbracciano circa l’80% dei cataloghi dei principali marchi. Un campionario per tutti gli ambienti e per tutte le tasche, senza eccessi: niente “cineserie” per intenderci, ma neppure lusso fine a sé stesso.

I titolari puntano alla concretezza: la qualità al giusto prezzo. Sicuri che in Ticino si apprezza ancora il valore di un lavoro ben fatto.

Una reputazione solida costruita sul passa parola

Nel 2020 la ditta festeggerà il decennale. Dunque una scommessa vinta. «Sì, ma una scommessa ragionata», puntualizza uno dei fondatori. «Gli inizi furono difficili. Magazzino pieno di merce, parcheggio clienti vuoto. I primi quattro mesi furono molto difficili ma stringemmo i denti, perché sapevamo di non aver fatto il passo più lungo della gamba». Ottenuta la fiducia dei primi clienti, semestre dopo semestre il

passa parola ha consolidato il buon nome della Edilstore.

I due soci aprono l’azienda dopo anni di esperienza nel settore, dall'apprendistato in avanti. Luigi specializzandosi nella vendita e nella gestione amministrativa è direttore commerciale; Walter è il direttore tecnico in quanto gestisce i materiali di posa ed è responsabile dei cantieri. Due figure professionali le cui competenze sono complementari, a garanzia di un servizio a 360 gradi.

Sponsorizzare le associazioni locali piuttosto che comprare spazi pubblicitari sulle radio d’oltre confine

Ubicata a 2 Km dall’uscita autostradale di Bellinzona-Nord, poco fuori l’abitato di Castione lungo la cantonale in direzione Biasca (l’accesso è comodo e il parcheggio ampio), Edilstore SA lavora in tutto il Ticino ma opera principalmente nel Sopraceneri.

Pur essendo proiettata principalmente nei due poli economici del Bellinzonese e del Locarnese, l’azienda mantiene un solido legame anche con le valli, in particolare la Mesolcina dove grazie ad un buon lavoro svolto negli anni è sempre più presente.

Sono decine le sponsorizzazioni elargite negli anni a favore dell'associazionismo locale: dalle feste di paese ai carnevali, dall'hockey giovanile ai tornei amichevoli di football. Edilstore preferisce investire "in casa", piuttosto che comprare spazi pubblicitari sulle radio o giornali d'oltre confine.

Punti vendita e show room

Negli anni l’azienda ha investito, oltre che in pubblicità, anche nell’apertura di punti vendita e/o piccoli show room in collaborazione con artigiani della zona. Fino all’anno scorso era presente un piccolo punto vendita a Faido mentre dall’inizio di quest’anno è stato aperto un piccolo show room a Brione sopra Minusio.

Per i 10 anni una festa con clienti e amici

Nel prossimo futuro sono in cantiere ulteriori interventi di rinnovamento degli spazi espositivi. Di pari passo direzione e collaboratori si aggiornano costantemente consultando le pubblicazioni del settore, partecipando a saloni e seguendo corsi di specializzazione. «Per noi - concludono i titolari - il decimo anniversario è un traguardo importante, che festeggeremo insieme ai nostri clienti. Ma è anche un

punto di partenza per sviluppare nuove idee e servizi».

