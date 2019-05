Cosa è la certificazione Minergie in Ticino?

Minergie è uno standard di certificazione energetica che attesta la sostenibilità di edifici di recente costruzione, valorizzando il comfort

abitativo che esprimono, vale a dire i benefici di chi vi abita in base alla tecnica di coibentazione, al sistema di aerazione, al sistema di illuminazione e altri criteri. La certificazione Minergie, è sempre più interessata a garantire qualità abitativa e attenzione alla sostenibilità ambientale.

La certificazione viene eseguita dai professionisti in Ticino effettuando principalmente le seguenti verifiche:

la valutazione del sistema di isolamento esterno dell’edificio;

la verifica del ricambio costante d’aria negli ambienti interni;

il calcolo del parametro energetico pesato Minergie;

la verifica del comfort termico nella stagione estiva.

Questi controlli non valutano ogni requisito separatamente; l’idea di base è che l’edificio debba essere considerato come un sistema unitario in cui le varie componenti si integrano. Per questa ragione, nella valutazione dello standard Minergie entrano anche altri criteri, come l’impianto di illuminazione, la presenza di sistemi refrigeranti, il consumo di acqua calda e anche il vettore energetico del riscaldamento, pur se in misura minore.

Gli standard Minergie in Ticino sono tre:

il Minergie riguarda gli immobili a basso consumo energetico;

il Minergie-P riguarda gli edifici a consumo energetico molto basso, e presenta anche la variante Minergie-P Eco;

il Minergie-A viene riservato agli edifici “Plusenergiehaus”, quelli che presentano un consumo di energia pari a zero.

Il primo esempio di edilizia in Ticino certificata come Minergie-A-Eco è un’abitazione monofamiliare di Lugano. I professionisti in Ticino hanno verificato che la casa presenta un bilancio energetico nullo o positivo, ovvero interamente coperto con sistemi di energia rinnovabile: eolico, fotovoltaico e solare termico.

L’impianto dell’acqua calda è alimentato da una pompa di calore aria- acqua, gli ambienti vengono ventilati costantemente da un impianto di aerazione di nuova generazione e la coibentazione dell’involucro esterno rappresenta un’eccellenza per l’edilizia in Ticino.

Se cerchi grande comfort abitativo e totale sostenibilità ambientale, richiedi gli standard Minergie in Ticino ai professionisti di EDILO