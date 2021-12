Nautilus di Patek Philippe: edizione finale

La maggior parte degli appassionati di orologi sarebbe d'accordo sul fatto che possedere un Patek Philippe significhi aver raggiunto il gotha dell'orologeria.

Per ulteriore prestigio, dovremmo chiederci cosa accadrebbe se il quadrante dell'orologio mostrasse il nome del rivenditore, e il colore del quadrante fosse del caratteristico azzurro uovo di pettirosso. Sarebbe ancora più esclusivo se il modello in questione fosse una versione del Ref. 5711, il Nautilus in acciaio, uno degli orologi da polso più ambiti al mondo.

Si tratterebbe dell'equivalente di un unicorno in orologeria, il cui valore ipotetico potrebbe riscrivere il libro dei record per le vendite di orologi di seconda mano.

La fantasia incontrerà la realtà alla fine di questo mese, quando sarà prevista la consegna del modello nelle sedi di Tiffany a New York, Beverly Hills e San Francisco.

Conosciuto come Rif. 5711/1A-018, questo Nautilus sarà limitato a 170 pezzi per onorare il 170° anniversario della partnership di Patek Philippe con Tiffany, incluso un pezzo che il rivenditore ha consegnato alla casa d’aste Phillips per il suo evento dedicato all’orologeria a New York dello scorso sabato, i cui proventi andranno a beneficio del The Nature Conservancy, un'organizzazione ambientale globale.

L’orologio è stato venduto per la cifra astronomica di 6,5 milioni di dollari.

L'accordo commerciale tra le due aziende risale al 1851, quando Tiffany divenne il primo rivenditore statunitense autorizzato dell'azienda svizzera. Nel corso degli anni, l'accordo è sopravvissuto a numerosi passaggi di proprietà, tra cui l'acquisto del produttore di orologi da parte della famiglia Stern nel 1932 e l'acquisizione di Tiffany da 16,2 miliardi di dollari, completata a gennaio, da parte di LVMH. Il signor Stern, presidente di Patek Philippe, ha affermato di voler gratificare Tiffany dopo il passo importante della cessione al colosso del lusso.

La creazione potrebbe suscitare un enorme problema nella selezione dei clienti a cui destinare uno dei prodotti più esclusivi di sempre. La frenesia che sicuramente esploderà tra i collezionisti di lunga data di Patek Philippe e gli importanti clienti di Tiffany su quei 170 segnatempo, sarà probabilmente senza precedenti.

Per ragioni che potrebbero avere a che fare con la relazione duratura della maison con Patek Philippe, i pezzi firmati Tiffany avranno una particolare allure e saranno dedicati a collezionisti fedeli. Introdotto nel 2006, il Rif. 5711 - una versione raffinata dell'originale Nautilus del 1976, un orologio sportivo di lusso in acciaio influenzato da motivi nautici e progettato dal celebre Gerald Genta - è uno degli orologi da polso più ambiti. All'inizio della pandemia, i prezzi dei pezzi usati hanno iniziato a salire. Quando all’inizio dell’anno Patek Philippe ha annunciato che avrebbe interrotto la produzione del modello, il mercato secondario ha reagito fissandolo a un prezzo di quasi quattro volte il suo valore di listino di 34.890 dollari.

A febbraio, il signor Stern ha affermato che le liste d'attesa sono lunghe ormai otto/dieci anni. Egli aveva dunque annunciato una serie finale a sorpresa del Ref. 5711 che sarebbe effettivamente andata in produzione.

Il modello in questione è il rif. 5711-1A-014, una versione del Nautilus “solo tempo” con quadrante verde oliva molto ricercato, introdotta ad aprile, con lo stesso prezzo di 34.890 dollari. Tre mesi dopo, un pezzo ancora nella sua confezione sigillata in fabbrica è stato venduto per 416.000 euro ad un'asta a Monaco.

Gli orologi con doppia firma erano relativamente popolari nel XX secolo, quando gli orologiai, tra cui Patek Philippe e Rolex, onoravano i loro rapporti con rivenditori come Serpico y Laino a Caracas in Venezuela, Beyer a Zurigo e Freccero & Cia. a Montevideo in Uruguay, imprimendo i nomi sui quadranti dei loro segnatempo. Questi modelli però non erano sempre molto richiesti.

Al giorno d’oggi i collezionisti apprezzano la condizione originale sopra ogni altra cosa. Quando si trova un quadrante con la firma di un rivenditore, spesso questa caratteristica indica che il quadrante è originale e non restaurato.

Tutto ha un prezzo, ma non per questi collezionisti: la firma di Tiffany assume per loro un valore inestimabile, qualcosa da conservare per generazioni.

Il nuovo modello sarà venduto al prezzo di 52.635 dollari. Un portavoce di Patek Philippe ha affermato che il prezzo più elevato è correlato al lavoro aggiuntivo necessario per la personalizzazione e la produzione di una serie limitata.

Il signor Stern ha affermato di aver discusso dell'edizione limitata con Alexandre Arnault, vicepresidente esecutivo di prodotti e comunicazioni di Tiffany.

Esiste un altro dettaglio degno di nota: oltre ad un'iscrizione commemorativa sul fondello in vetro zaffiro che recita "170th Anniversary 1851-2021 Tiffany & Co. - Patek Philippe" l’orologio include ciò che i registi e le società di software chiamano un “uovo di Pasqua”, ovvero un dettaglio segreto su ogni pezzo.

A cura di Dario Cominotti