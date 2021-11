Calendario dell'avvento 2021: arte e lusso

Il dipinto è il fulcro del nuovo calendario simile a un armadio, che viene fornito con 24 scatole regalo nella tradizionale tonalità verde acqua.

Le vacanze stanno arrivando e questo significa che il calendario dell'avvento delle vacanze di Tiffany & Co. è tornato. Quest'anno, il gioielliere ha adottato un approccio ancora più creativo all'uscita annuale, utilizzando il suo nuovo calendario per onorare uno degli artisti più influenti del XX secolo: Jean-Michel Basquiat.

All’inizio di novembre la società, che fa parte del colosso del lusso LVMH, ha presentato il suo Calendario dell’Avvento 2021, che assume la forma di un armadio in rovere bianco alto quattro piedi. L'opera del 1982 del compianto artista newyorkese Jean-Michel Basquiat, Equals Pi, è in primo piano e al centro del calendario. Basquiat, morto nel 1988 all'età di 28 anni, era noto per dipingere su oggetti di uso quotidiano come finestre, porte e frigoriferi, nonché su cartone, compensato e altri materiali non convenzionali. In un cenno al suo stile, le ante sul calendario in rovere fungono da tela per una fedele riproduzione del dipinto.

“Equals Pi” prende il nome da una serie di equazioni matematiche che compaiono sul lato destro dell'opera, insieme a testi scarabocchiati, figure e, naturalmente, la corona e i motivi del teschio, firma dell'artista. Secondo ARTnews, il dipinto è stato realizzato durante quello che è ampiamente considerato l'anno più prolifico di Basquiat. Sebbene l'opera preceda questo tributo di decenni, il suo sfondo blu uovo di pettirosso sembra quasi presagirlo. "È inondato di una tonalità azzurra resa famosa da Tiffany, anche se non ci sono prove che l'artista abbia creato l'opera pensando al marchio", afferma la pubblicazione. Quasi 40 anni dopo, il marchio tiene sicuramente in memoria l'artista; “Equals Pi” funge solamente da copertina per il nuovo calendario, ma è anche in primo piano nella nuova campagna "About Love" di Tiffany con Jay-Z e Beyoncé.

Naturalmente il contenuto dei cofanetti all’interno del calendario sono allettanti tanto quanto il suo tema ispirato all'arte. All'interno delle porte dipinte, si troveranno 24 scatole del tradizionale azzurro, con targhette numerate personalizzate, il cui contenuto spazia dai gioielli in oro e diamanti, ad altri articoli da regalo della maison. L’unica edizione precedente del calendario dell'Avvento, uscita per la stagione delle feste del 2019, includeva elementi come un braccialetto T True in oro giallo 18 carati, un’armonica in argento sterling, degli orecchini pendenti da 4600 $ e un ciondolo Smile in oro rosa 18 carati. Il prezzo ammontava a circa 115.000 $ ed è stato venduto in un numero limitatissimo di pezzi.

Si può presumere che anche questa edizione sia decisamente opulenta. Il Calendario dell'Avvento 2021 di Tiffany & Co. è ora disponibile in quantità limitate per $ 150.000. Il contenuto delle box celesti resta un mistero. Tiffany afferma che «può essere riempito con gioielli straordinari, inclusi i design di Tiffany HardWear, Tiffany T1 ed Elsa Peretti». Visto che il calendario è acquistabile solo previo appuntamento presso una delle boutique, si presume che ciascun cliente possa scegliere, tramite il proprio consulente di vendita, quali gioielli inserire nelle 24 scatole, tra una vasta selezione di articoli che spazia attraverso differenti collezioni del brand.

Oltre a celebrare le festività, il calendario dell'avvento di quest'anno vorrebbe sia dare il via alle vacanze con stile per una cerchia ristretta di clienti, che restituire alla comunità: Tiffany & Co. effettuerà una donazione di $ 250.000 derivanti dalle vendite dell'edizione 2021 a Free Arts NYC, un'organizzazione senza scopo di lucro che fornisce programmi artistici e di mentoring ai giovani delle comunità svantaggiate.

Tiffany & Co. sembra essere nel bel mezzo di un rebranding. A gennaio, la società è stata acquisita da LVMH. Da allora, il gioielliere ha fatto uno sforzo per corteggiare i clienti più giovani, prima con la campagna "About Love" di Beyoncé di cui già abbiamo parlato, in seguito con una collaborazione con Daniel Arsham. Inoltre il marchio, vecchio ormai 184 anni, ha anche lanciato una campagna intitolata "Not Your Mother's Tiffany", che ha generato un contraccolpo tra i clienti di lunga data.

Polemiche a parte, il periodo di preludio alle feste natalizie riaccende in tutti gli animi il desiderio di accantonare, anche se solo transitoriamente, il periodo di austerity degli ultimi due anni. Il nostro augurio è che i nostri clienti, nuovi o di lunga data, entrando nel nostro show room possano tornare a respirare lo spirito delle feste e l’emozione di scegliere, con amore, il regalo perfetto per i propri cari. Un oggetto che resista al tempo, creato con cura da mani sapienti, e che mantenga sempre il proprio valore.

Riaccendiamo insieme le luci del Natale…

A cura di Dario Cominotti