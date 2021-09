I segreti del tempo

Da questo presupposto venne alla luce il concetto di orologi segreti o nascosti. Al giorno d’oggi gli orologi segreti sono creazioni poco diffuse, ma con grande individualità e carattere.

Si tratta senza dubbio di uno dei segmenti più belli dell’orologeria dedicata al mondo femminile.

Gli orologi segreti hanno radici vecchie di secoli: in sostanza, un orologio segreto è un bracciale o un qualsiasi altro monile con un coperchio sul quadrante che può essere aperto o scostato per rivelare le lancette e dunque l'ora. Mentre i primi ciondoli, spille e orologi da polso utilizzavano questo piccolo metodo di camouflage per offrire un’opzione discreta alle donne di leggere l'ora, le custodie segrete degli orologi di oggi sono prevalentemente decorative.

In effetti, i cosiddetti “secret watches” continuano a conservare un fascino misterioso, decisamente in controtendenza rispetto alla moda odierna che vede le donne indossare sempre più spesso orologi maschili, con grande diametro di cassa e spesso fin troppo pesanti. Inoltre, la maggior parte è così riccamente decorata da occupare posti d'onore speciali nel mondo dell'alta orologeria e della gioielleria. Di frequente gli orologi segreti vengono creati con cover che imitano la natura, gli animali, gli uccelli, i fiori con delicati e sottili cinturini in pelle o talvolta solo dei bellissimi nastri ultra-femminili. Questo tipo di creazioni poco si adatta al desiderio di praticità e robustezza che oggi contraddistingue anche la moda femminile. I bracciali in oro, acciaio o caucciù resistono facilmente all’acqua, al sudore durante i mesi estivi e possono essere puliti agilmente.

Diverse maison di altissima gioielleria ed orologeria tutt’oggi dedicano una piccola linea della loro produzione alla creazione di questi oggetti speciali; Vacheron Constantin produce orologi segreti sin dalle sue origini. L'ultima introduzione è l'orologio Lady Kalla Haute Couture à Pampilles, che è realizzato utilizzando più di 34 carati di diamanti, inclusi diamanti con taglio a fiamma che sono selezionati unicamente da Vacheron Constantin per le sue creazioni nel mondo dell'orologeria. Solo un pezzo all’anno di questi orologi viene realizzato a causa dell'enorme quantità di tempo impiegato per la manifattura e la difficoltà nella selezione dei diamanti da incastonare.

Anche Piaget è stato a lungo un maestro nella creazione di orologi segreti e ne offre diversi con temi ispirati alla natura, temi femminili con nastri, fiocchi e animali. Uno dei suoi pezzi più belli è l'orologio segreto Limelight Ribbon Motif in oro rosa 18 carati e tempestato da un totale di 301 diamanti taglio brillante. Questo scrigno si apre per rivelare un quadrante intarsiato in madreperla bianca su un cinturino in raso marrone.

Allo stesso modo, il marchio di gioielli che crea splendide opere di alta gioielleria e orologeria, Harry Winston, ha regolarmente messo sul mercato splendidi orologi segreti. Uno dei più famosi, e forse più versatili, è l'orologio Rosebud. Presentato per la prima volta al mondo poco meno di una decina di anni fa, questo orologio continua a godere dei riflettori grazie al fatto che è incredibilmente versatile: esso può trasformarsi da orologio da polso, a spilla, a pendente. L'orologio Rosebud Secret è arricchito con 69 carati di diamanti taglio brillante, pera e baguette nel magnifico stile Harry Winston.

Continuando nel nostro viaggio, si approda facilmente a esplorare la maison per eccellenza che è pioniera e maestra nella creazione di questo tipo di opere d’arte. Cartier ha creato così tanti orologi segreti mozzafiato nel corso degli anni, che è difficile eleggerne uno solo in grado di eclissare tutti gli altri. Se dovessimo sforzarci per fare questa selezione, forse l'orologio Cartier Tortue Secret - a forma di tartaruga sotto un guscio di diamanti o gemme - potrebbe essere eletto come vincitore discreto e bello. L'orologio presenta un quadrante circondato da una testa di tartaruga e piedini minuscoli, incastonati in diamanti. La copertura segreta che nasconde il quadrante è un globo tridimensionale che ricorda il guscio della tartaruga. L'orologio è offerto in diverse versioni, tra cui una con un guscio composto da centinaia di diamanti taglio brillante e occhi incastonati con smeraldi, e un altro con una pietra preziosa sfaccettata solida come il guscio.

A cura di Dario Cominotti