I gioielli più famosi della storia del cinema

Harry Winston è stato il primo gioielliere a prestare nel 1943 le sue creazioni alle star per le apparizioni sul red carpet. Da allora anche Cartier, Bulgari, Tiffany & Co. e molte altre grandi Maison hanno seguito l’esempio, prestando alle produzioni creazioni da sogno.

Audrey Hepburn, nei panni di Holly Golightly in Colazione da Tiffany, incarna una delle immagini più iconiche di sempre. Insieme all’indimenticabile tubino nero di Givenchy, la protagonista sfoggia un diadema ed una collana composta da cinque fili di perle impreziositi da una chiusura gioiello. Nella campagna promozionale del film la Hepburn indossa la Ribbon Rosette: una collana realizzata in platino, oro giallo e diamanti con un diamante giallo da 128 carati. La gemma è stata scoperta nella miniera di Kimberly nel 1877 e venne acquistata da Charles Tiffany per 18.000 dollari che la fece tagliare nell’attuale forma a cuscino. Fino ad oggi il gioiello è stato indossato tre volte: da Mary Whitehouse ad un galà di beneficenza nel 1957; da Audrey Hepburn per pubblicizzare Colazione da Tiffany e da Lady Gaga sul red carpet degli Oscar nel 2019 con una nuova montatura.

Nella iconica scena di Gli uomini preferiscono le bionde, Marilyn Monroe, vestita di raso rosa, canta "Diamonds are a Girl’s Best Friends" mentre una schiera di ballerini la ricopre di gioielli luccicanti, ma finti. La vera gemma, Moon of Baroda, fu indossata dall’attrice solo per la campagna promozionale del film. Si tratta di un diamante giallo tagliato a goccia, scoperto nelle miniere di Golconda in India. Dopo 500 anni il Maharajah di Baroda lo donò all’imperatrice Maria Teresa d’Asburgo che lo diede alla figlia Maria Antonietta. Nel 2018 è stato venduto all’asta per 1,3 milioni di dollari.

Nel film High Society, Grace Kelly interpreta la socialite Tracy Samantha Lord, una donna divorziata contesa da tre uomini: l'ex marito musicista, l'uomo d'affari e il giornalista. Tra i tanti gioielli sfoggiati, il piu’ speciale è un anello Cartier con diamante da 10,47 carati taglio smeraldo, montato in platino. Si trattava del secondo anello di fidanzamento che il Principe Ranieri III di Monaco aveva donato a Grace in quel periodo.

Come in una vera fiaba moderna, in Pretty Woman Julia Roberts trova l’amore, un guardaroba da favola, e riceve in prestito una preziosa collana in oro bianco con diamanti e 23 rubini. Realizzato appositamente per il film dall’orafo francese Fred Joaillier, il collier vale circa 1,35 milioni di dollari.

Il Cuore dell’Oceano è il gioiello più famoso della cinematografia contemporanea. Nel colossal di James Cameron, Titanic, si racconta che la collana, prima di venire regalata a Rose dal fidanzato, fosse appartenuta al re di Francia Luigi XVI, ma in realtà non è mai esistita. Durante le riprese, infatti, Kate Winslet indossava una riproduzione in zirconi ispirata a tre diamanti famosi parte della storia dei reali francesi: il Regent, il Marie Antoniette Bleu e il diamante Hope. A bordo del Titanic pare ci sia stata veramente una storia romantica legata sia ad una pietra preziosa sia ad una coppia di innamorati, separati per sempre dal naufragio. Si trattava di una collana con uno zaffiro circondato da diamanti. La replica piu’ famosa del gioiello è stata indossata da Céline Dion agli Oscar del 1998: un collier con zaffiro di 170 carati contornato da 65 diamanti, finito all’asta per 2,2 milioni di dollari.

In Moulin Rouge, il personaggio di Nicole Kidman, l'étoile Satine, riceve in dono dal Duca di Monroth un’imponente collana illuminata da 1.308 diamanti montati su platino, con uno zaffiro da 2,5 carati come chiusura. La creazione si ispira allo stile Luigi XVI, al pizzo traforato, agli splendidi corpetti di fine ‘800 ed è uno dei gioielli più costosi mai realizzati per il cinema, circa 1 milione di dollari.

Nella commedia dei primi anni 2000 Come farsi lasciare in 10 giorni, Kate Hudson indossa un abito di raso giallo che la designer Dina Bar-El ha realizzato ispirandosi alla collana Isadora. Questo gioiello di Harry Winston è cosi’ speciale perché composto da un diamante giallo da 84 carati, contornato da un giro di diamanti bianchi. Insieme queste pietre valgono circa 5,3 milioni di dollari.

La versione di Il grande Gatsby diretta da Baz Luhrmann è una vera gioia per gli occhi: grandi attori, location sontuose, colonna sonora con pezzi d’autore, costumi di Prada e gioielli di Tiffany & Co. Dalla partnership con il brand newyorkese sono nate creazioni meravigliose come l’anello con sigillo a margherita che indossa Gatsby, la collana di perle e la meravigliosa tiara di Daisy al party. Il gioiello, che incarna perfettamente il gusto anni ’20 e lo stile delle flapper girls, è stato tratto direttamente dagli archivi di Tiffany di quell’epoca.

In Ocean’s 8 la banda di ladre deve rubare una preziosissima collana indossata da Anne Hathaway durante il Met Gala: la Cartier Toussaint. Si tratta di una replica del gioiello creato da Jacques Cartier nel 1931 per il Maharaja di Nawanagar. Il pezzo originale includeva diversi

diamanti rosa e bianchi, un diamante verde oliva da 12 carati e un diamante bianco-blu da 136,25 carati noto come Queen of Holland che, sfortunatamente, scomparve quando il Maharaja fu esiliato.



A cura di Dario Cominotti

Rodia